Yalı Çapkını 76. bölüm 1. fragmanı: "Seyran boşanıp yeniden Ferit'le evlenir"

Seyran ve Ferit'in Tekrar Karşılaşması
Ferit ve Seyran, pizzacıda yeniden karşı karşıya geldiler. Bu beklenmedik buluşma, Seyran'ın Sinan'a karşı dürüst olmadığını ortaya çıkardı. Sinan, Seyran'ın hala Ferit ile bağlantısı olduğunu düşünerek hayal kırıklığı yaşadı.
Seyran'ın Ferit'e yardım etmesi ve sonrasında Sinan ile nikah masasına oturması sosyal medyada gündem oldu.
"1-2 aya Seyran boşanıp yine Ferit'le evlenir. Zaten oyuncak yapmışlar evlenip boşanmayı tıpkı ablası Suna gibi."
"Ferit'e git diyen Seyran ama onun gelmesini bekleyen yine Seyran"
"Seyran ne yaptın böyle?"
"Nikah sahte mi acaba?"
"Çok pişman olacaksın Seyran"
"Resmen Ferit'ten kaçmak için evlendi"
"Seyran gerçekten Ferit'i hak etmiyor"