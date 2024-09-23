Kızılcık Şerbeti’nin Alevi Müjde Uzman yeni projede başrol! Partneri de belli oldu

Türk televizyonlarının gözde oyuncuları Müjde Uzman ve Serhat Teoman, yeni sezonda "Aşk Evlilik Boşanma" dizisiyle ekranlara dönüyor. Bu projede partner olarak yer alacak olan ikili, karmaşık bir aşk hikâyesini izleyicilere sunacak. Romantik dram türündeki dizi, seyirciye heyecan dolu anlar vaat ediyor.
Fotoğraflar: Instagram
"Aşk Evlilik Boşanma" dizisi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Proje, Güney Kore yapımı "Love (ft. Marriage and Divorce)" dizisinden uyarlanarak Türkiye'ye uyarlandı.
Dizinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer üstlenirken, senaryosu ise Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alındı. Üç kadının hikayesinin anlatıldığı dizide, Güner, Gaye, ve Naz karakterlerinin hayatları izleyicilere sunulacak. Güner karakterine deneyimli oyuncu Bennu Yıldırımlar hayat verirken, Naz karakterini Melisa Şenolsun, Gaye karakterini ise Müjde Uzman canlandıracak.
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre dizide Müjde Uzman'ın partneri olarak, başarılı oyuncu Serhat Teoman izleyici karşısına çıkacak. Gaye ve Çınar çifti, dışarıdan mutlu bir imaj çizerken, çiftin Mercan adında bir çocukları bulunmaktadır. Dizide Güner'in partneri Altan karakterini ise usta oyuncu Levent Can canlandıracak.