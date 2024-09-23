159 kilo veren kadın anlattı! Bir türlü kilo veremeyenlerin bunu bilmesi gerekiyor...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Maria Kirkeland, kalori sayma ve yüksek proteinli beslenme stratejileri sayesinde 159 kilo verdi. Kuvvet antrenmanlarına da başlayan Kirkeland, bu yöntemin hem kilo vermesine hem de fiziksel gücünü artırmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Fotoğraflar: AA 159 KİLO VEREN KADIN, KATI DİYETLERDEN VAZGEÇEREK BAŞARIYA ULAŞTI Norveç'te yaşayan Maria Kirkeland, sıkı diyetlerin ve aç kalmanın kendisine hiçbir zaman kalıcı çözüm getirmediğini fark ederek, kalori sayma ve yüksek protein tüketimi stratejileriyle 159 kilo verdi. Yıllardır kilo vermek için mücadele eden 37 yaşındaki Kirkeland, bu kez kısıtlayıcı diyetlerden uzak durdu ve sürdürülebilir bir yaklaşımla zayıflamayı başardı. Yüksek proteinli beslenmenin yanı sıra kuvvet antrenmanlarına da başlayan Kirkeland, kilo verme sürecinde hiç açlık hissetmediğini ifade etti.