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Kızılcık Şerbeti 69. bölüm 2. fragmanı: Fatih Giray'ın oyununu bozacak

Cuma akşamlarının dikkat çeken dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine izleyiciyi kaos yağmuruna tuttu. Karmaşık ilişkilerle dolu senaryosuyla adından söz ettiren dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 69. bölümde karakterler arasındaki gerilim daha da tırmanırken izleyiciyi yeni gelişmeler bekliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Doğa gerçekleri görecek mi? Görkem Ünal ailesini yeniden kazanacak mı? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 09:07 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 09:07
Kızılcık Şerbeti 69. bölüm 2. fragmanı: Fatih Giray’ın oyununu bozacak

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Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin paylaştığı dizide olaylar hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölüm yeni sezonun gerilim ve heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekti.

Yeni Bölüm Fragmanı Yayında

Dizinin son bölümünün hemen ardından merakla beklenen 69. bölüm fragmanı da yayınlandı. Özellikle izleyicilerin heyecanını artıran yeni fragman, dizideki kritik olayların gidişatını gözler önüne serdi. Minik Alev'in mamasına uyku ilacı katan bakıcının sonu dizinin izleyicilerini şoke etti.

Bu hamle, Kıvılcım'ın Alev'i Abdullah'tan uzak tutma kararıyla sonuçlandı ve yeni bölümde yaşanacakları daha da merak edilir hale getirdi.

Minik Alev'e Ne Olacak?

Dizinin son sahnesinde bakıcının yaptığı korkunç hareket izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

Kıvılcım'ın bu durum karşısında ne yapacağı büyük bir merak konusu. Minik Alev'in geleceği, fragmanda işaret edilen önemli bir düğüm noktası olarak dikkat çekiyor. Kıvılcım, çocuğunu Abdullah'a bırakmamak için tüm gücüyle mücadele etmeye kararlı görünüyor.

Doğa Gerçekleri Görecek mi?

Öte yandan Doğa karakterinin Giray ve Heves hakkındaki gerçekleri fark edip etmeyeceği dizinin bir diğer merak edilen konusu.

Fragmanda yer alan sahneler Doğa'nın yaşadığı kafa karışıklığının yeni bölümde çözüleceğine dair ipuçları taşıyor.

Bazı iddialara göre Giray'la aynı çatı altında yaşamaya başlayan Doğa'nın artık bazı şeylerin farkına varacağı ileri sürülüyor. Aynı zamanda Giray ve Heves'in yasak aşkını öğrenmesi için Fatih'in Doğa'ya yardım edeceği de konuşuluyor.

Aynı zamanda Pembe Hanım'ın da Doğa'yı tekrar kazanmak için uğraşacağı söyleniyor.

"Kızılcık Şerbeti" Afiş Krizi: Emrah Altıntoprak'ın Esprili Tepkisi Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinin 3. sezon afişinde yer almayan Emrah Altıntoprak, sosyal medyada yaptığı esprili bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Dizinin Mustafa karakterine hayat veren oyuncu, afişteki iki ayrı boşluğa kendi fotoğrafını yerleştirerek kırgınlığını mizahi bir dille dile getirdi.

Bu paylaşım, kısa sürede dizinin hayranları arasında konuşulmaya başlandı.

Faruk Turgut'tan Destek Geldi

Altıntoprak'ın bu esprili çıkışı, dizinin yapım şirketi Gold Film'in patronu Faruk Turgut tarafından da karşılık buldu. Usta yapımcı Turgut, oyuncunun afişte yer almamasını haklı bir sitem olarak değerlendirdi ve son hazırlanan afişe Emrah Altıntoprak'ın eklenmesini istedi.

Dizide Ünal ailesinin naif ve derin karakteri Mustafa'yı canlandıran Emrah Altıntoprak, yeni bölümlerdeki performansıyla dikkat çekiyor. Özellikle babası Abdullah Ünal'la (Ahmet Mümtaz Taylan) yaşadığı yüzleşme sahneleri seyirci üzerinde güçlü bir etki bıraktı.

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