SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Ebru Şallı'nın ödem attıran formülü! Tüm şişkinliği anında alıyor

Ebru Şallı, 2021 yılında katıldığı bir programda, vücuttaki tüm şişkinliği anında gideren ödem attırıcı formülünü açıkladı. Yıllardır güzelliği ve fit görünümüyle dikkat çeken Şallı, bu özel sırrın günlük rutininde vazgeçilmez olduğunu belirtti. Özellikle sağlıklı yaşam ve detoks meraklıları için bu formül büyük ilgi gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 22:27 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 22:27
Ebru Şallı’nın ödem attıran formülü! Tüm şişkinliği anında alıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ebru Şallı, 2021 yılında katıldığı bir programda vücutta oluşan şişkinliği hızla yok eden ödem attırıcı formülünü paylaştı. Yıllardır formunu korumak için bu yöntemi kullandığını söyleyen Şallı, doğal malzemelerle hazırlanan bu formülün, düzenli kullanıldığında oldukça etkili olduğunu vurguladı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

🌿 EBRU ŞALLI'NIN GÜZELLİK SIRRI ORTAYA ÇIKTI!

Ebru Şallı, yıllardır güzelliğini ve formunu korumayı başaran isimlerden biri olarak, kadınların ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 45 yaşında olmasına rağmen fit görünümünü koruyan ünlü mankenin sırrı; pilates, spor ve sağlıklı beslenmede saklı!

Şallı, her sabah kahvaltıdan önce içtiği maydanozlu detoks suyuyla ödem atıyor ve formunu koruyor.

🍋 Ebru Şallı'nın Detoks Suyu Tarifi

Yarım demet maydanoz

2 dilim limon

2 parça taze zencefil

Tüm malzemeleri bol su ile kaynatın ve gün boyu 3 bardak için. İlk bardak aç karnına içilmeli!

🚰 Ödem Attıran Faydaları Maydanozun ödem atıcı etkisiyle, vücuttaki fazla sıvı birikimini azaltabilir ve toksinlerin atılmasına yardımcı olabilirsiniz. Özellikle ödem problemi yaşayanlar için, bir bardak kaynar suya eklenen maydanoz sapları bile büyük rahatlama sağlar.

Çocuktan Al Haberinin Antepli Efesiydi! Atarlı bilim adamı koca delikanlı oldu! Kutu Bebek Ebrar, Çitos Efe derken...Çocuktan Al Haberinin Antepli Efesiydi! Atarlı bilim adamı koca delikanlı oldu! Kutu Bebek Ebrar, Çitos Efe derken...
Çocuktan Al Haberi'nin Antepli Efe'siydi! Atarlı bilim adamı koca delikanlı oldu! Kutu Bebek Ebrar, Çitos Efe derken...
Yeşilçamın Şekerparesiydi... Yaprak Özdemiroğlunun son hali parmak ısırttı! Güzelliği 1 gram bile solmamışYeşilçamın Şekerparesiydi... Yaprak Özdemiroğlunun son hali parmak ısırttı! Güzelliği 1 gram bile solmamış
Yeşilçam'ın Şekerpare'siydi... Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali parmak ısırttı! "Güzelliği 1 gram bile solmamış"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mansur Yavaş vites ’Yüksel’tti! Ekrem İmamoğlu’na Senden Mustafa Kemal’in askeri olmaz mesajı... Siyasi kalpazan, proje çocuk
İsrail soykırımı gizlemeye çalışıyor! Batı Şeria’daki Al Jazeera ofisini kapattılar
Pakistan’da Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoya mayınlı saldırı: Yaralılar var
Kartal evinde bir başka! Beşiktaş Süper Lig’de Eyüpspor’u 2-1 yendi!
Başkan Erdoğan’dan BM çıkarması! İsrail zulmünü haykıracak mazlum Filistin’in sesi olacak... Hangi liderlerle görüşecek?
Galatasaray’ın yeni yıldızı Yunus Akgün! Performansı şaşırttı
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! Hizbullah İsrail üssünü füzelerle vurdu... A Haber roketlerin düştüğü Hayfa’da
Muş’ta çifte acı! Şehit Maşallah Abakay’ın akrabaları taziye yolunda kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Şerif Yalçın’ın katili oğlu Canberk Yalçın çıktı! Miras bölünmesin diye baltayla 4 parçaya bölmüş | Vahşetin detayları kan dondurdu...
Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri üzüntüsü! Büyük hayal kırıklığı...
Bir gözünü elini ve ayağını kaybetti! Soykırımcı İsrail 13 yaşındaki Vahid’in hayallerini çaldı
CHP’nin hassasiyeti ’DEM’lenene kadar! İlk 4 madde tartışmalarına bir de böyle bakın...  Amaçları Türkiye yönetilemiyor algısını yaymak
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılığı yapanların ensesinde! Lüks yat satıp vergi vermeyene ceza! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama
Bizim Çocuklar’ın ’Helal et’ hassasiyeti! Benficalı Orkun kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’ndan takdir edilecek konuşma
Nevzat Bahtiyar’dan günler sonra gelen itiraf! Narin Güran’ın katilini açıkladı! Narin yasak aşkı mı gördü?
SON DAKİKA