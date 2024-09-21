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Sahnede bir anda yere yığıldı! Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arolat'ın son anlarının anbean kameraya yansıdığı ortaya çıktı. Sanatçının yakın dostları yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini paylaştılar.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 05:43 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 08:40
Sahnede bir anda yere yığıldı! Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

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Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda sahnede şarkı söylerken bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Metin Arolat (İHA)Metin Arolat (İHA)

İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Ünlü şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylerken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan 52 yaşındaki şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı Arolat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Demet Sağıroğlu (DHA)Demet Sağıroğlu (DHA)

Metin Arolat neden öldü?

"KALBİNİ ÇALIŞTIRAMADILAR"

Ünlü sanatçının vefat haberini alan sanatçı dostu Demet Sağıroğlu hastaneye geldi. Demet Sağıroğlu hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada "Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Menajeri öyle söyledi. Çok neşeliymiş. Benim de bugün bir şarkım çıktı, onu paylaşmış. Kaç aydır konuşmuyorduk. Onu paylaşmış hatta DM'den bana komik bir şeyler yazmış. Ailesi İzmir'deymiş. İstanbul'da ailesi yok. Birkaç sene önce annesini kaybetmişti. Onun da ağırlığı vardı üstünde. Menajeri ile güle oynaya gelmişler işe. Sahnede bir ara kötü olmuş. Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra arka tarafa gitmiş. Orada gömleğini çıkarmış. Sonrasında kolum uyuşuyor falan demiş. Bakmışlar orada, sonra verin gömleğimi iyiyim ben, demiş. Çıkmış sahneye tekrar. Sonrasında sahnede tekrar yere yığılmış. Orada bir hemşire varmış. Hemşire onu yan yatırmış. Hemen ambulans çağırmışlar. Ambulans gelene kadar kalbi durmuş. Ambulansta çalıştırmışlar. Sonra yolda bir daha kalbi durmuş. Çalıştığı yer buraya çok yakındı. Çalıştırmamışlar kalbini. Sevenlerine sabır dilerim. Güzel bir yere gittiğini düşünüyorum, Metin güle güle gitmiş çünkü. Her zamanki güleç yüzü ile. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Reyhan Karaca'nın paylamışı ( İnstagram ekran görüntüsü)Reyhan Karaca'nın paylamışı ( İnstagram ekran görüntüsü)

Şarkıcı Reyhan Karaca da sosyal medya hesabından Arolat ile fotoğrafını paylaşarak "Yaktın içimi Metin. Mekanın cennet olsun, inanamıyorum hala" sözleriyle acısını paylaştı.

SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Metin Arolat'ın son anları.Metin Arolat'ın son anları.

Sahnede aniden fenalaşan Metin Arolat'a kalp masajı yapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

2 GÜN ÖNCE PROGRAMA KATILMIŞTI
Metin Arolat'ın, 2 gün önce yapımcı Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz isimli YouTube kanalına katılmıştı.

Armağan Çağlayan'ın paylaşımı. (X hesabı ekran görüntüsü)Armağan Çağlayan'ın paylaşımı. (X hesabı ekran görüntüsü)

Arolat'ın katıldığı programda "Hayatta en çok mutlu olduğum yer sahne. Çocukluğumda kalmış bir insanım" dediği ortaya çıktı.

Çağlayan X hesabından Arolat'ın ölüm haberini aldıktan sonra "Delirebilirim…. Öyle bir çaresizlik…" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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