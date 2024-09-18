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Kızıl Goncalar 2. sezon 1. fragmanı geldi: Meryem bıçaklanıyor, Zeynep yine gelinlikle...

Kızıl Goncalar dizisi yeni sezondan çarpıcı bir fragman ve afişle izleyicinin karşısına çıktı. Cüneyd'in dibe vurduğu, Zeynep'in yeniden gelinlikle göründüğü ve Meryem'in hayatının tehlikede olduğu fragman yeni sezonun da en az bir önceki kadar çarpıcı olacağının sinyallerini veriyor. Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi 30 Eylül Pazartesi günü yeni sezona başlayacak.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 07:55 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 07:55
Kızıl Goncalar 2. sezon 1. fragmanı geldi: Meryem bıçaklanıyor, Zeynep yine gelinlikle...

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Geçtiğimiz sezon finaliyle hepimizi şoka uğratan Kızıl Goncalar yeni sezon tarihiyle ekranlara dönüyor. 30 Eylül'de başlayacak olan yeni sezon öncesi yayınlanan tanıtım ise dizinin gidişatı için ipuçları verdi.

Cüneyd Kendini Harap Etmiş!

Kızıl Goncalar'ın yeni sezon fragmanı Cüneyd'in dibe vurduğunu gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz sezon sonunda Zeynep'i korumak için Feyza ile evlenmek zorunda kalan ve gerçek babası Vahit tarafından acı gerçeklerle yüzleşen Cüneyd, yeni sezonda kendini perişan etmiş bir halde karşımıza çıkıyor.

Zeynep Yine Gelinlikle!

Tanıtımın en dikkat çekici detaylarından biri ise Zeynep'in gelinlikle görülmesi oldu.

Geçtiğimiz sezon Cüneyd ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren ve çocuk gelin olmaktan bir türlü kurtulamayan Zeynep'in yeni sezonda kiminle evleneceği ise şimdiden merak konusu.

Dergahta Şok Gelişmeler!

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde dergahı ele geçiren Vahit'in, yeni sezonda karanlık yüzünü daha da ortaya çıkaracağı anlaşılıyor. Tanıtımda, Vahit'in dergahın başına geçmesiyle birlikte küçük kızlara peçe takılmaya başlandığı görülüyor.

Hapisteki Meryem'in Hayatı Tehlikede!

Tanıtımda yer alan bir diğer şoke edici detay ise Meryem ile ilgili. Geçtiğimiz sezon hapse giren Meryem'in, Vahit'in azmettirmesiyle öldürülmeye çalışıldığı görülüyor. Meryem'in bu tehlikeyi atlatıp atlatamayacağı ise yeni sezonda yanıt bulacak.

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