SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Acun ve Çağla Altunkaya tanışma hikayesi! Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Düğünden ilk görüntüler...

Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, uzun süredir beklenen düğünleriyle bu akşam dünyaevine girdi. 54 yaşındaki Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile İstanbul'un gözde mekânlarından biri olan Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Peki, Ayça Çağla Altunkaya kimdir? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 19:13 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 19:13
Acun ve Çağla Altunkaya tanışma hikayesi! Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Düğünden ilk görüntüler...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Acun Ilıcalı, daha önce üç evlilik yapmış ve bu evliliklerden dört kızı bulunuyor. Bu evliliğiyle birlikte yeni bir sayfa açacak olan Ilıcalı, sosyal medyada da düğün hazırlıklarıyla gündemde. Düğüne dair görüntüler ve hazırlık süreci sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. İşte düğünden görüntüler ve tüm merak edilenler...

ACUN ILICALI VE AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA'NIN TANIŞMA HİKAYESİ

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın tanışma hikayesi, sosyal medyada büyük ilgi topluyor. Altunkaya'nın hemşirelik mezunu olduğu ve çiftin bu vesileyle tanıştığı iddia ediliyor.

Ayça Çağla Altunkaya'nın, Acun Ilıcalı'nın fenomen yarışması Survivor için Dominik'te oluşturulacak sağlık ekibi kadrosuna başvurduğu ve başvuru sürecinde tanışan ikilinin ilişkilerinin başladığı belirtiliyor. Bu tanışmanın ardından aralarındaki bağın kuvvetlenmesiyle, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın ilişkisi kısa sürede gündeme oturdu.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya, Ilıcalı'dan 30 yaş küçük.

Basketbola ilgi duyan Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır. Gözlerden uzak bir yaşam süren Ayça Çağla Altunkaya, Sosyal medya paylaşımları ile ve Acun Ilıcalı ile yaşadığı birlikteliği ile gündeme geliyor.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çiftin yakın çevresi tarafından yapılan hazırlıklar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Esma Sultan Yalısı'nın düğün için özenle süslenmesi ve çiftin düğün öncesi heyecanlı anları, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

4. kez damat oluyor! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın düğün günü! Gelinden ilk görüntüler geldi4. kez damat oluyor! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın düğün günü! Gelinden ilk görüntüler geldi
4. kez damat oluyor! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün günü! Gelinden ilk görüntüler geldi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Sisi’den basın toplantısında önemli açıklamalar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: Kimse yargıya parmak sallayamaz
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan açıkladı: Hedef 5 yılda 15 milyar dolar
Victor Osimhen resmen Galatasaray’da! Forma numarası şaşırttı | Cimbom açıkladı: İşte yıldız forvetin maliyeti
Mısır lideri Sisi’nin Türkiye ziyareti dünya basınında: Dönüm noktası Hürjet
CHP’de ’penaltı’ krizi! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’in ’teknik direktörlüğüne’ itiraz: Günü geldiğinde deyip rest çekti
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP’li İBB iş makinesiyla ağaçlara zarar verdi
Gardırop Atatürkçüleri’nin vesayet özlemi! Kılıçlı korsan yeminle doğan ’disiplin’ tartışmaları... Toplumun yanıt beklediği 4 soru
Fenerbahçe’ye Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi!
Famagusta için NETFLIX temsilcileri Meclis’e çağrılacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz
Narin Güran’a ne oldu? Amca Salim Güran neden tutuklandı? Konuşmaları ortaya çıktı! Dikkat çeken detay
Galatasaray’da orta sahaya Brezilyalı yıldız! Son maç tepki çekmişti
Müge Anlı’daki üfürükçü olayında şok sözler: Annem göğüslerini açtı! Mehmet Yörük’ten başka bir cinayet daha mı var?
Orta Vadeli Program yarın açıklanacak! OVP’de 3 temel güncelleme | OVP nedir?
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Nuri Alço’yu prim kasmakla suçladı! Ünlü isim sessizliğini bozdu: Elime doğdu...
SON DAKİKA