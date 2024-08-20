Reha Muhtar entübe! Poyraz ortadan kayboldu! Deniz Uğur'dan suç duyurusu..."Nilüfer ve Ayşe Nazlı oğlumu kaçırdı..."

İlk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve Muhtar, hemen hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası Reha Muhtar 'ın eski eşi Deniz Uğur , oğulları Poyraz'a ulaşamadığını belirterek endişelerini dile getirdi. Uğur, "Akşamdan beri oğlum telefonlarını açmıyor" diyerek kamuoyuna seslendi. Oğlunun durumu hakkında endişelenen Uğur, herkesin aklına "Poyraz'a ne oldu?" sorusunu getirdi.

İddialara göre; kaza sonrası Poyraz, babasıyla birlikte hastaneye giderken, daha sonra hastaneden Reha Muhtar ve Nilüfer'in evlatlık kızı Ayşe Nazlı ile ayrıldı. Poyraz'ın annesinin aramalarına cevap vermemesi ise kafa karıştırıyor.

Bu olay, Muhtar'ın ailesiyle ilgili geçmişte gündeme gelen iddiaları da yeniden hatırlattı. Reha Muhtar 'ın diğer kızı Mina, daha önce sosyal medyada paylaştığı bir videoda babası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"10 YAŞINDA ALKOLİK OLDUM"

Reha Muhtar'ın kızı videoda "Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Orada alkole alıştım, 10 yaşında bir alkolik oldum. Şu anda 14 yaşındayım ve hala bu alışkanlıklarımdan kurtulmaya çalışıyorum. Babam beni dövdü, iyi bir baba olsaydı bunu fark ederdi" şeklinde iddialarda bulunmuştu.

DENİZ UĞUR'DAN SUÇ DUYURUSU: OĞLUM KAÇIRILDI

Gazeteci Reha Muhtar'ın entübe edilmesinin ardından, avukat Feyza Altun, Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un 15 yaşındaki oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.