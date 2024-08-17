Ve beklenen oldu! Gönül Dağı’nın 5. sezonunda seyirciyi mutlu edecek karar

Gönül Dağı dizisinde başrol oyuncusu Berk Atan'ın diziden ayrılacağına dair söylentiler uzun süredir dolaşımda. Ancak son dakikada yapılan açıklamalarla Atan'ın 5. sezonda da kadroya dahil olacağı kesinleşti. Bu haber, dizinin hayranları arasında büyük bir sevinç dalgası yarattı ve sosyal medyada geniş çapta yankı buldu.

Yapımcı Köprü Film ile yapılan son dakika anlaşması, dizinin gelecek sezonunun da iddialı geçeceğinin bir işareti. Dizinin çekimleri Eskişehir'de devam ediyor ve ekip, yeni sezona hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.