Merve Boluğur’u iğne ipliğe çeviren diyet! 70 günde 8 kiloyu böyle verdi

Haftanın belirli günlerinde fitness, pilates veya yoga gibi çeşitli egzersizleri programına dahil eden oyuncu, vücut esnekliğini koruyor ve kaslarını güçlendiriyor.

Egzersizi günlük rutinlerinin ayrılmaz bir parçası haline getiren Boluğur, bu sayede sadece kilo kontrolü değil, aynı zamanda genel sağlığını da iyileştiriyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşam tarzı değişiklikleriyle 51 kilodan 43 kiloya düşen Boluğur, daha az uyku alarak ve kontrollü beslenmeye özen göstererek formunu korumaya devam ediyor.

Bu süreçte elde ettiği başarılarla hem kendine olan güvenini artırıyor hem de sağlıklı yaşamın önemini vurgulayan bir rol model oluyor.