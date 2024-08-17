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Merve Boluğur'u iğne ipliğe çeviren diyet! 70 günde 8 kiloyu böyle verdi

Merve Boluğur güzelliği ve fit vücuduyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Ünlü oyuncu kilo verme sürecini ve sağlıklı yaşam tercihlerini verdiği röportajlarda sıkça paylaşarak hayranlarını bu konuda bilgilendiriyor. Boluğur'un zayıflama sırrının temelinde düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları yatıyor. Formunu korumak için bu alışkanlıkları yaşamının merkezine yerleştiren Boluğur, disiplinli yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 16:01 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 16:01
Merve Boluğur’u iğne ipliğe çeviren diyet! 70 günde 8 kiloyu böyle verdi

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Bir dönem 7 kilo vererek herkesi şaşırtan Merve Boluğur, sağlıklı yaşam tarzını benimsemiş durumda. Fast food ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak, dengeli ve besleyici yiyecekleri tercih ediyor.

Özellikle vücut sağlığı için su tüketimine büyük önem veren Boluğur, günlük su ihtiyacını bilinçli bir şekilde karşılıyor ve böylece vücudunu etkili bir şekilde dengeliyor.

EGZERSİZ RUTİNİ NASIL?

Merve Boluğur'un fit ve zayıf görünümünün ardında düzenli egzersiz ve aktif bir yaşam tarzı bulunuyor.

Haftanın belirli günlerinde fitness, pilates veya yoga gibi çeşitli egzersizleri programına dahil eden oyuncu, vücut esnekliğini koruyor ve kaslarını güçlendiriyor.

Egzersizi günlük rutinlerinin ayrılmaz bir parçası haline getiren Boluğur, bu sayede sadece kilo kontrolü değil, aynı zamanda genel sağlığını da iyileştiriyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşam tarzı değişiklikleriyle 51 kilodan 43 kiloya düşen Boluğur, daha az uyku alarak ve kontrollü beslenmeye özen göstererek formunu korumaya devam ediyor.

Bu süreçte elde ettiği başarılarla hem kendine olan güvenini artırıyor hem de sağlıklı yaşamın önemini vurgulayan bir rol model oluyor.

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