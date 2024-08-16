Aydemir Akbaş, İbrahim Tatlıses AYDOŞUM İÇİN DUA BEKLİYORUM Tatlıses yaptığı paylaşımda, "45 yıllık dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu an yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden Aydoşum için dua bekliyorum." dedi.

AYDEMİR AKBAŞ'IN HASTALIĞI

Aydemir Akbaş, geçtiğimiz yılın ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurmuştu. Daha önce kanseri iki kez yenen Akbaş; "Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen usta oyuncuya daha sonra kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu.