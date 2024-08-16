Aydemir Akbaş, İbrahim Tatlıses
AYDOŞUM İÇİN DUA BEKLİYORUM
Tatlıses yaptığı paylaşımda, "45 yıllık dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu an yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden Aydoşum için dua bekliyorum." dedi.
AYDEMİR AKBAŞ'IN HASTALIĞI
Aydemir Akbaş, geçtiğimiz yılın ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurmuştu. Daha önce kanseri iki kez yenen Akbaş; "Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler." ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen usta oyuncuya daha sonra kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu.
Aydemir Akbaş Kolpaçino 3. Devre filminde rol aldı.
AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?
Aydemir Akbaş, Türk sinema oyuncusu, senarist ve yönetmendir. 25 Şubat 1936'da İstanbul'da doğmuştur. Sinema kariyerine 1960'larda başlamış ve 1970'li yıllarda Türk sinemasının popüler isimlerinden biri haline gelmiştir. Çoğunlukla komedi filmleriyle tanınır.
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ÜYESİ
Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.