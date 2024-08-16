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Aydemir Akbaş yoğun bakımda! Entübe edildi! İbrahim Tatlıses paylaştı: "Dualarınızı bekliyorum"

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Aydemir Akbaş'tan sevenlerini üzen haber geldi. Dün akşam saatlerinde Akbaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyuran yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş'ın entübe edildiği öğrenildi. Peki, Aydemir Akbaş kimdir, hastalığı ne?

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 17:37 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 08:38
Aydemir Akbaş yoğun bakımda! Entübe edildi! İbrahim Tatlıses paylaştı: Dualarınızı bekliyorum

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Yeşilçam ve son dönemde rol aldığı Kolpaçino serisi filmleriyle milyonların sevgisini kazanan 88 yaşındaki ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, dün evinde baygın bir şekilde bulunarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Hemen yoğun bakıma alınan Aydemir Akbaş'ın entübe edildiği iddia edildi.

Aydemir Akbaş yoğun bakımda!

Aydemir AkbaşAydemir Akbaş


SAĞLIK SORUNLARI SEBEBİ İLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTIR
Akbaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamda, "Değerli büyüğümüz Aydemir Akbaş ani gelişen sağlık sorunları sebebi ile hastaneye kaldırılmıştır. Anında gerekli müdahale yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınmıştır. Bütün sevenlerinden dua istiyoruz." denildi.

Aydemir AkbaşAydemir Akbaş

İBRAHİM TATLISES PAYLAŞTI
Akbaş'ı sevenlerini üzen haberi yakın dostu şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaştı.

Aydemir Akbaş, İbrahim TatlısesAydemir Akbaş, İbrahim Tatlıses

AYDOŞUM İÇİN DUA BEKLİYORUM
Tatlıses yaptığı paylaşımda, "45 yıllık dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu an yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden Aydoşum için dua bekliyorum." dedi.

AYDEMİR AKBAŞ'IN HASTALIĞI
Aydemir Akbaş, geçtiğimiz yılın ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurmuştu. Daha önce kanseri iki kez yenen Akbaş; "Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen usta oyuncuya daha sonra kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu.

Aydemir Akbaş Kolpaçino 3. Devre filminde rol aldı.Aydemir Akbaş Kolpaçino 3. Devre filminde rol aldı.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?
Aydemir Akbaş, Türk sinema oyuncusu, senarist ve yönetmendir. 25 Şubat 1936'da İstanbul'da doğmuştur. Sinema kariyerine 1960'larda başlamış ve 1970'li yıllarda Türk sinemasının popüler isimlerinden biri haline gelmiştir. Çoğunlukla komedi filmleriyle tanınır.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ÜYESİ
Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

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