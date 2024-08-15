Yasemin Özilhan'ın sabah kahvaltısı hayret ettirdi! Gören gözlerine inanamıyor! "Bunu yiyip de..."

Özilhan sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Özilhan, öğünlerinden birini takipçileriyle paylaşarak, hem beslenme alışkanlıklarını gözler önüne serdi hem de takipçileri arasında merak uyandırdı.

"Doktorlar" dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile tanınan Yasemin Özilhan , oyunculuk kariyerini bıraktıktan sonra evlenip iki çocuk annesi oldu. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Özilhan'ın son paylaşımı ise oldukça fazla yorum aldı.

PAYLAŞTIĞI ÖĞÜN ŞAŞKINLIK YARATTI

Yasemin Özilhan, son olarak tabakta yer alan bir öğününü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak bu paylaşım, beklenmedik bir şekilde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tabaktaki öğünü gören birçok kullanıcı, öğünün yeterince doyurucu olmadığını belirtti ve bu durum Özilhan'ın sağlığıyla ilgili çeşitli yorumlara yol açtı.

Yasemin Özilhan'ın bu paylaşımına, hayranlarından esprili yorumlar da gecikmedi. Birçok takipçi, "Bununla nasıl doyuyorsun?" ve "Bunu yiyip de üstüne 5 tane daha poğaça yersem anca doyarım" gibi yorumlarla Özilhan'ın öğününü tiye aldı. Bu yorumlar, sosyal medyada geniş yankı bulurken, Özilhan'ın sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme tercihleri de bir kez daha gündeme geldi.