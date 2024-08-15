İrem Derici'den flaş aşk itirafı! "Kapının önüne koyarım" diyerek açıkladı! Önce Atakan sonra Gökhan...

Şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak, aşk ve dekolte konusundaki düşüncelerini paylaştı. Geçtiğimiz güz sosyal medyada yer alan bir programa katılan Derici açıklamalarıyla büyük ilgi çekti.
Şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak, aşk ve dekolte konusundaki düşüncelerini paylaştı. Geçtiğimiz güz sosyal medyada yer alan bir programa katılan Derici açıklamalarıyla büyük ilgi çekti.
ÖNCE ATAKAN SONRA GÖKHAN
Şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Survivor' yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile yollarını ayırdıktan sonra yönetmen Gökhan Fırat ile yaşadığı ilişkisini geçtiğimiz mayıs ayında sonlandıran Derici, sosyal medyada sıkça eleştirilen aşk hayatı ve kıyafet tercihleri hakkında dikkat çeken yanıtlar verdi. Özellikle 'dekolte' sorusu ve "Sürekli birilerine aşık oluyor" şeklindeki eleştiriler üzerine verdiği yanıtlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı, cesur açıklamalarıyla yine adından söz ettirdi.
Sivri dilli şarkıcı, sahnede giydiği kıyafetlere müdahale edilmesi durumunda ne yapacağı sorusuna net bir yanıt verdi. Derici, "İlişki yaşadığın kişi sahnede giydiğin kıyafetlere karışsa ve dekoltene müdahale etse ne dersin?" sorusuna, "Kapıya koyarım, çok net. Karışılmasını istemem ama ben dekoltemin sınırını bilirim. Dekolte kişiye göre değişir" şeklinde cevap verdi.
İrem Derici, kendisi hakkında sıkça dile getirilen "Sürekli birilerine aşık oluyor" eleştirisine de yanıt verdi. Derici, bu eleştirilere karşı ilk kez konuşarak, "Hayır, ben her gün aşık olmuyorum. Belki ben öyle gösteriyorum ki siz aşık olduğumu zannediyorsunuz. Belki de ben olayın bazen fotoğraf kısmındayım. Belki İrem Derici'ye bu imaj yarayacak diye düşünüyorum. İnsanlar kariyer kurtarmak için evlenip, çocuk doğuruyorlar. Bunu dürüstçe çıkıp söyleyen bir tek benim" ifadelerini kullandı.
Eski ve yeni ilişkiler arasındaki kıyaslamalarla ilgili soruya da açıklık getiren 37 yaşındaki şarkıcı, "Ben alışkınım, bunların yaşanması çok normal. Hayatıma giren erkek de bu yorumları okuyor. Sabahtan akşama kadar bu tarz gelen yorumları silmeye kalksam biterim. Hayatıma giren bir insanın çelik gibi bir sinir sistemine sahip olması gerekiyor" dedi.
Geçtiğimiz yıl yaptığı "Ev, arsa alacağınıza sahnenize yatırım yapın, şov yapın" açıklaması hatırlatılınca ise bu konuda fikir değiştirdiğini belirtti. İrem Derici, "Demiyorum artık. Yapmayın! Ev alın, arsa alın, kümes alın" diyerek yeni bir bakış açısıyla tavsiyelerde bulundu.
Gündüz kuşağındaki yıldızlardan biri olarak kimin yerine geçmek isteyeceği sorulduğunda ise Derici, tereddütsüz Seda Sayan'ı seçti. "Tartışmasız Seda Sayan. Seda Abla'nın enerjisini kendime yakın hissediyorum. Ben Seda Sayan fanıyım. O çorap kadını, ben Seda Sayan kadınıyım" diyerek ünlü sanatçıya olan hayranlığını dile getirdi.