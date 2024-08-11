Kızılcık Şerbeti’nin 2 yeni oyuncusu belli oldu; O isim Pembe’ye taş çıkaracak!

Ekranların kaos dolu dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finalinin ardından hayranlarını heyecanlandıran haberlerle geliyor. Üçüncü sezonuyla Eylül ayında ekranlara dönmeye hazırlanan dizinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya başladı.
Ekranların kaos dolu dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finalinin ardından hayranlarını heyecanlandıran haberlerle geliyor. Üçüncü sezonuyla Eylül ayında ekranlara dönmeye hazırlanan dizinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya başladı.
Her bölümüyle olay yaratan Kızılcık Şerbeti, ikinci sezon finalinde izleyenleri adeta sinir krizine sokmuştu. Görkem ile yaşadığı yakınlaşmanın ortaya çıkmasıyla Ömer, Kıvılcım'ın öfkesiyle karşı karşıya kalmıştı. Gururlu duruşuyla dikkat çeken Kıvılcım'ın bu ilişkiyi sineye çekmeyeceği ise şimdiden belli oldu. Zira kendisine yeni sezonda yepyeni bir yol arkadaşı geliyor: Cemal rolüyle Fırat Çelik!
Fırat Çelik'in diziye katılacağı haberi, "Gerçekten oluyor mu?" dedirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan başarılı oyuncu, iki hafta sonra Kızılcık Şerbeti setine dahil olacağını ve üçüncü sezonda izleyenleri bomba gibi gelişmelerin beklediğini müjdeledi.
Fırat Çelik'in canlandıracağı Cemal karakterinin hikayede nasıl bir rol oynayacağı şimdiden merak konusu oldu. Bakalım Cemal, Kıvılcım ve Ömer cephesinde dengeleri nasıl değiştirecek?
Kızılcık Şerbeti 3. Sezonda Anneanne Rüzgarı Esecek!
Kızılcık Şerbeti, sezon finalinde adeta yer yerinden oynadı! Ünalların evi, hem mecazen hem de gerçekten yıkıldı desek abartmış olmayız. Doğa'nın ahı mı tuttu, Nursema'nın bedduası mı bilinmez ama yeni sezonda neler olacağı büyük bir merak konusu.
Final sahnesinde Görkem'in camdan düştüğünü hatırlarsınız. Her ne kadar bu iş Fatih'e kalacak gibi görünse de Özge Özacar'ın diziden ayrılmadığı bilgisi, Görkem'in hikayeden çıkmayacağının ve ölümün olmayacağının sinyallerini veriyor.
Çimen, Alev ve Umut gibi isimler diziden ayrılırken, yeni sezonda kadroya katılacak isimler de şimdiden heyecan yaratıyor. İddialara göre bu isimlerden biri de Görkem'in anneannesi olacak! Üstelik bu rolü, Yaprak Dökümü'nde Fikret'e kök söktüren usta oyuncu Güler Ökten'in canlandıracağı konuşuluyor.
Görkem'in sezon finalinde ortaya çıkan yalanları ve yaptıkları sonrası böyle bir karaktere, özellikle de kendisini koruyup kollayacak bir anneanneye ihtiyacı olduğu aşikâr. Dedikodular doğruysa, Güler Ökten'in canlandıracağı bu yeni karakter, Görkem'i aklamaya ve onu tekrar Fatih ile bir araya getirmek için elinden geleni yapacak gibi görünüyor.
Hatta söylentiler bununla da sınırlı değil! İddialara göre anneannenin en büyük düşmanı, kim olacak desek? Tabii ki Pembe Hanım! Alev'in gidişiyle bir nebze olsun rahatlayacak derken Pembe Hanım'ın yolu, Güler Ökten'in canlandıracağı dişli karakterle kesişecek.
Görkem ve anneannesinin Ünallar'a yerleşme ihtimali bile konuşuluyor. Eğer bu olursa, Kızılcık Şerbeti yeni sezonda tam anlamıyla bir kaos ve gerilim fırtınasına kapılacak demektir.
Kızılcık Şerbeti'nde Veda Sezonu! 8 İsim Birden Diziye Veda Etti
Kızılcık Şerbeti, fırtınalı bir sezon finaliyle ekranlara ara verirken, izleyicileri derinden etkileyen ayrılıklara da sahne oldu. Toplamda 8 karaktere hayat veren oyuncular, yeni sezonda kadroda yer almayacak.
Sezon finaliyle birlikte Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı karakterler, hikayeye veda etti. Bu ayrılıklar, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda önemli değişikliklere işaret ediyor.
Daha önce de Settar Tanrıöğen, Kayra Şenocak, Gizem Yanık ve Ömer'in avukatı Oral Özer gibi karakterlerin diziye veda etmesi, yeni sezonun dengelerini tamamen değiştirecek gibi görünüyor.
8 oyuncunun birden ayrılmasıyla birlikte Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonda nasıl bir rota çizeceği şimdiden büyük merak konusu oldu.