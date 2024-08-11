Kızılcık Şerbeti’nin 2 yeni oyuncusu belli oldu; O isim Pembe’ye taş çıkaracak!

Hatta söylentiler bununla da sınırlı değil! İddialara göre anneannenin en büyük düşmanı, kim olacak desek? Tabii ki Pembe Hanım! Alev'in gidişiyle bir nebze olsun rahatlayacak derken Pembe Hanım'ın yolu, Güler Ökten'in canlandıracağı dişli karakterle kesişecek.

Görkem ve anneannesinin Ünallar'a yerleşme ihtimali bile konuşuluyor. Eğer bu olursa, Kızılcık Şerbeti yeni sezonda tam anlamıyla bir kaos ve gerilim fırtınasına kapılacak demektir.

Kızılcık Şerbeti , fırtınalı bir sezon finaliyle ekranlara ara verirken, izleyicileri derinden etkileyen ayrılıklara da sahne oldu. Toplamda 8 karaktere hayat veren oyuncular, yeni sezonda kadroda yer almayacak.

Sezon finaliyle birlikte Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı karakterler, hikayeye veda etti. Bu ayrılıklar, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda önemli değişikliklere işaret ediyor.

Daha önce de Settar Tanrıöğen, Kayra Şenocak, Gizem Yanık ve Ömer'in avukatı Oral Özer gibi karakterlerin diziye veda etmesi, yeni sezonun dengelerini tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

8 oyuncunun birden ayrılmasıyla birlikte Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonda nasıl bir rota çizeceği şimdiden büyük merak konusu oldu.