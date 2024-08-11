Arka Sokaklar’da taş çatlacak veda; 19 yıl sonra ayrılığı resmen duyurdu!

Geçtiğimiz sezon finalinde Şevket Çoruh ve Oya Okar'ın kadroya geri dönüşüyle hayranlarını sevindiren dizinin yeni sezonunda Ebru Cündübeyoğlu'nun da katılımıyla heyecan dorukta!

Cündübeyoğlu'nun 'Candan Ceylanlı' karakterinin hikayeye nasıl bir soluk getireceği ise şimdiden merak konusu oldu. KADRO YAPRAK DÖKÜMÜ GİBİ DAĞILDI Arka Sokaklar 19. sezon için geri sayıma devam ederken, üzen bir haber daha geldi. Geçtiğimiz sezon sonunda 4 oyuncusuyla yollarını ayıran dizide, bu sefer de 14 yıllık bir isimle vedalaşıldı.

Dizide Arda karakterini canlandıran Tunç Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Arka Sokaklar'a veda ettiğini duyurdu.

14 yıldır bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirten Oğuz, tüm ekibe teşekkür etti ve yeni sezonda başarılar diledi. Geçtiğimiz sezon Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından yapımcı değişikliğine giden dizinin yeni sezonda nasıl bir kadroyla ekranlara döneceği ise merak konusu.