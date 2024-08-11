Arka Sokaklar’da taş çatlacak veda; 19 yıl sonra ayrılığı resmen duyurdu!

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 19. sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun soluklu yapımlarda sıklıkla karşılaşıldığı gibi, Arka Sokaklar da yeni sezonda önemli değişikliklere sahne oluyor.
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 19. sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun soluklu yapımlarda sıklıkla karşılaşıldığı gibi, Arka Sokaklar da yeni sezonda önemli değişikliklere sahne oluyor.
YENİ TRANSFER
18 yıllık yönetmeninden başrol oyuncularına kadar birçok değişimin yaşandığı dizide, şimdi de kulisleri hareketlendiren yeni bir transfer haberi gündemde!
İddialara göre Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda ekibin başına, 'Candan Ceylanlı' karakteriyle başarılı oyuncu Ebru Cündübeyoğlu geçecek. Cündübeyoğlu, dizinin sevilen karakterlerine yeni sezonda zor anlar yaşatacak, 'korkulan emniyet müdürü' rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
Geçtiğimiz sezon finalinde Şevket Çoruh ve Oya Okar'ın kadroya geri dönüşüyle hayranlarını sevindiren dizinin yeni sezonunda Ebru Cündübeyoğlu'nun da katılımıyla heyecan dorukta!
Cündübeyoğlu'nun 'Candan Ceylanlı' karakterinin hikayeye nasıl bir soluk getireceği ise şimdiden merak konusu oldu.
KADRO YAPRAK DÖKÜMÜ GİBİ DAĞILDI
Arka Sokaklar 19. sezon için geri sayıma devam ederken, üzen bir haber daha geldi. Geçtiğimiz sezon sonunda 4 oyuncusuyla yollarını ayıran dizide, bu sefer de 14 yıllık bir isimle vedalaşıldı.
Dizide Arda karakterini canlandıran Tunç Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Arka Sokaklar'a veda ettiğini duyurdu.
14 yıldır bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirten Oğuz, tüm ekibe teşekkür etti ve yeni sezonda başarılar diledi.
Geçtiğimiz sezon Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından yapımcı değişikliğine giden dizinin yeni sezonda nasıl bir kadroyla ekranlara döneceği ise merak konusu.
Oğuz'un açıklaması şu şekilde:
"Bana yol yordam gösteren bütün arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma çok teşekkür ederim.
Dile kolay 14 sene geçti. Hüzünlerimiz ve mutluluklarımız hep ortak oldu. Herkesi çok özlemle anacağım. Sizi çok seviyorum. Canım ekip. 19. sezonunuz şans ve mutluluk getirsin."
Arka Sokaklar'dan peş peşe gelen bu ayrılık haberleri, dizinin hayranlarını üzdü.
Yeni sezonda hangi oyuncuların yer alacağı ve hikayenin nasıl devam edeceği merakla bekleniyor.