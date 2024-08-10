Aylar sonra fark edildi! Bahar dizisinde hiç görülmeyen çekim hatası

Show TV ekranlarında salı akşamları izleyicisiyle buluşan Bahar dizisinde geçtiğimiz sezon izleyicilerin gözünden kaçmayan bir çekim hatası daha yaşandı. Dizinin son bölümünde, sahnenin arka planında kameramanın kadraja girdiği fark edildi. Bu hata Bahar'ın önceki sezonlarda da benzer hatalarla gündeme gelmesini akıllara getirdi.
SÜRPRİZ ÇEKİM HATASI
Dizinin en çarpıcı sahnelerinden birinde karakterlerden Timur'un, Bahar'ın bıraktığı notu okuduğu anlar sırasında arka planda bir aynaya yansıyan kameramanın görüntüsü izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
Bu hata, dizinin hayranları tarafından hızla fark edilerek çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve tartışma konusu oldu.