15 günde netleşti! Gönül Dağı’nda 1 numaralı başrol vedası yaşanacak denmişti ancak...

Gönül Dağı dizisi hayranlarını şaşırtan bir gelişmeyle yine gündemde. Diziden ayrılacağı düşünülen önemli bir oyuncu, son dakikada yapılan anlaşma ile 5. sezonda da kadroda kalacağını duyurdu. Bu sürpriz karar dizinin takipçilerini hem sevindirirken hem de yeni sezon için meraklarını artırdı. Şimdi gözler dizinin eylül ayında ekranlara gelecek yeni bölümlerine çevrilmiş durumda.