SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Sandık Kokusu'nda kasırgalar esmeye başladı! Ekipten biri gitti yerine de...

Sandık Kokusu dizisinin hayranları Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger'in beklenmedik vedasıyla sarsıldı. Ancak bu ayrılık, dizinin yeni sezonuna dair heyecanı azaltmak bir yana arttırdı. Yeni sezonda başrol kadrosunda yer alacak iddialı isimler ve sürpriz gelişmeler izleyicileri şaşırtacak. Demet Akbağ, Meriç Aral, Necip Memili ve Özge Özpirinçci gibi ünlü oyuncuların yanı sıra, diziye katılan yeni başrol oyuncusunun kim olduğu merakla bekleniyor. Hayranlar dizinin bu sezonki gelişmeleriyle nefeslerini tutarak bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 10:20 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 10:20
Sandık Kokusu’nda kasırgalar esmeye başladı! Ekipten biri gitti yerine de...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sandık Kokusu dizisinin yeni sezonunda büyük değişiklikler yaşanıyor. Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger'in vedası, dizinin takipçilerini derinden etkiledi. Ancak dizinin yeni sezonuyla birlikte gelen haberler, hayranların moralini düzeltti. Diziye sürpriz bir oyuncu da kadroya dahil olacak. Yeni başrol oyuncusunun kimliği şimdiden merak konusu olurken, bu değişiklikle birlikte dizinin hikayesi ve karakterlerinin nasıl şekilleneceği de büyük bir heyecanla bekleniyor. İzleyiciler, Sandık Kokusu'nun yeni sezonunda yaşanacak gelişmeleri dört gözle bekliyor.

YENİ BAŞROL GELİYOR

Sandık Kokusu dizisi bu kez de başrolde büyük bir değişiklikle gündemde.

Metin Akdülger'in hayat verdiği Atilla karakterine veda eden dizinin hayranları yeni sezonda Engin Öztürk'ün "Bora" karakteriyle tanışacak.

Bora karakteri, dizinin dinamiklerini tamamen değiştirecek.

Engin Öztürk, dizide Demet Akbağ, Meriç Aral, Necip Memili ve Özge Özpirinçci gibi ünlü oyuncularla birlikte rol alacak.

Öztürk ve Özpirinçci, daha önce Biz Böyleyiz filminde birlikte kamera karşısına geçmişti. İki oyuncu Sandık Kokusu'nda yeniden bir araya gelecek.

Sezon finalinde izleyicilerin kafasında yer edinen "Kim bu Bora?" sorusu Engin Öztürk'ün canlandıracağı karakterle cevap bulacak. Bora'nın hikayesi, sürükleyici olay örgüsüyle dizinin merkezine oturacak.

Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni sezon başlangıç tarihi henüz kesinleşmese de yapımcılar yeni bölümlerin çok yakında ekranlarda olacağının ipuçlarını verdi. Dizi severler heyecanla ve merakla yeni sezonun başlamasını bekliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bakan Fidan İsrail’in ’tasmasını’ çekti ses CHP’den geldi! Başrolde Mavi Vatan masal diyen Namık Tan: Netanyahu’dan alkışı hak etti
Sistemlerin sistemi Gök Vatan’ın yeni bekçisi Çelik Kubbe! Savunmada yapay zeka destekli yeni dönem
Türk Telekom
İsmail Haniye suikastında şok gerçekler: Mossad İranlı 2 Devrim Muhafızı’nı satın aldı! Tuğla şeklinde bomba detayı...
Fenerbahçe’de Jose Mourinho krizi! İrfan Can Kahveci kararı bardağı taşırdı
Çin’li otomobil devleri rotayı Türkiye’ye kırdı! BYD’nin ardından üç markadan daha yatırım hamlesi
ABD basınından flaş iddia: Hizbullah harekete geçti: İran’dan önce saldıracak
Roblox neden kapandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Mahkemenin kararı yerine getirildi | Çocuk istismarına geçit yok
Hileli ilana geçit yok! Emlak sektöründe yeni dönem: 15 Eylül’de başlıyor
Müzik kılıfıyla uyuşturucu baronluğu! Alman polisinden kaçan Esmat Ejah’ı Türk polisi yakaladı | Firarın hikayesi...
Aydın ve Muğla’da orman yangını | Her iki bölgeden de iyi haber geldi
Dilan Polat’tan flaş talep! Mahkeme anında reddetti
Galatasaray’da çifte ayrılık! Menajerler doğruladı! Yıldız futbolcu için harekete geçtiler
Emekliye yeni maaş sistemi: Prim günü fazla olanlar daha yüksek maaş alacak! Hangi konular gündemde?
Başkan Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile görüştü
SON DAKİKA