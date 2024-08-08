Kızılcık Şerbeti’nde oyuncu krizi; Şizofren olduğu ortaya çıktı! Meğer Görkem ve Doğa...

Dizinin başından beri "iyi damat" imajı çizen Giray'ın, bir anda karanlık bir kişiliğe bürünmesi şüpheleri beraberinde getirdi. Peki ya Giray bize göründüğü gibi biri değilse? Sosyal medyada hızla yayılan bir iddia, Giray'ın şizofreni ve hatta çoklu kişilik bozukluğu yaşadığı yönünde!

Daha önce kendi kendine konuşurken gördüğümüz Giray'ın, aslında hayali bir karakterle iletişim kuruyor olabileceği ihtimali, izleyicileri şoke etti. Hatta bazıları, üvey annenin bile Giray'ın zihninin bir ürünü olabileceğini öne sürüyor.

Sıla Türkoğlu'ndan Yeni Sezon İçin Merak Uyandıran Açıklamalar! Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu, tatil için geldiği Bodrum'da magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Yaz aylarını ailesiyle birlikte geçirmeyi tercih ettiğini belirten başarılı oyuncu, katıldığı bir etkinlik sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Yeni sezonda da Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa karakteriyle ekranlarda olacak olan Türkoğlu, diziyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.