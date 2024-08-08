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Herkes düğünü beklerken bakın ne oldu! Furkan Korkmaz ve İrem Sak çiftinden flaş haber! Duyanın ağzı açık kalıyor

Uzun zamandır gözlerden uzak bir ilişki yaşayan ünlü oyuncu İrem Sak ve başarılı basketbolcu Furkan Korkmaz, hayatlarına dair önemli bir karar aldı. Çift, Monaco’ya taşınarak yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Furkan Korkmaz’ın yeni sezonda Monaco forması giyecek olması, hem spor hem de magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 21:09 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 21:09
Herkes düğünü beklerken bakın ne oldu! Furkan Korkmaz ve İrem Sak çiftinden flaş haber! Duyanın ağzı açık kalıyor

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NBA'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, sürpriz bir kararla Monaco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sevgilisi İrem Sak da bu kararı destekleyerek Monaco'dan ev bakmaya başladı. Çiftin birlikte yeni bir başlangıç yapacak olması, hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

ÜNLÜ ÇİFT İREM SAK VE FURKAN KORKMAZ'DAN RADİKAL KARAR: MONACO'YA TAŞINIYORLAR!

Ünlü oyuncu İrem Sak ve başarılı basketbolcu Furkan Korkmaz, uzun zamandır gözlerden uzak bir ilişki yaşıyorlardı. Çift, hayatlarına dair yeni bir başlangıç yapmaya karar vererek Monaco'ya taşınma kararı aldı. Furkan Korkmaz, yeni sezonda Monaco forması giyecek ve bu transfer basketbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

NBA'deki başarılı performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, Monaco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes veya Fenerbahçe Ülker'e transfer olacağı konuşulan Korkmaz, sürpriz bir kararla tercihini Monaco'dan yana kullandı.

Gecce'nin haberine göre, Furkan Korkmaz'ın sevgilisi, ünlü oyuncu İrem Sak da Monaco'ya taşınmayı planlıyor. Sak, Korkmaz'ın transfer kararının ardından Monaco'dan ev bakmaya başladı. Çiftin Monaco'da birlikte yeni bir başlangıç yapacak olmaları, hem spor hem de magazin dünyasında büyük ilgi gördü.

İrem Sak ve Furkan Korkmaz'ın uyumlu birlikteliği ve kariyerlerindeki başarıları, hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Korkmaz'ın Monaco'daki yeni takımında göstereceği performans ve çiftin Monaco'daki yeni hayatları şimdiden merak konusu.

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