Herkes düğünü beklerken bakın ne oldu! Furkan Korkmaz ve İrem Sak çiftinden flaş haber! Duyanın ağzı açık kalıyor

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NBA'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, sürpriz bir kararla Monaco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sevgilisi İrem Sak da bu kararı destekleyerek Monaco'dan ev bakmaya başladı. Çiftin birlikte yeni bir başlangıç yapacak olması, hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

ÜNLÜ ÇİFT İREM SAK VE FURKAN KORKMAZ'DAN RADİKAL KARAR: MONACO'YA TAŞINIYORLAR! Ünlü oyuncu İrem Sak ve başarılı basketbolcu Furkan Korkmaz, uzun zamandır gözlerden uzak bir ilişki yaşıyorlardı. Çift, hayatlarına dair yeni bir başlangıç yapmaya karar vererek Monaco'ya taşınma kararı aldı. Furkan Korkmaz, yeni sezonda Monaco forması giyecek ve bu transfer basketbol camiasında büyük yankı uyandırdı.