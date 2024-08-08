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9 kilo verdiren Zara diyeti; 48'lik şarkıcı kızı Dila'nın doğumundan sonra şakır şakır zayıflamış! 'Kabak çekirdeği yağı...'

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Zara, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekmişti. Hayranlarının meraklı soruları üzerine 48 yaşındaki sanatçı, 9 kiloyu nasıl verdiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Zara, sağlıklı yaşam tüyolarını madde madde sıraladığı paylaşımına, "No stress, yes vitamin. Ee ben nasıl kilo vermeyim?" notunu düşerek dikkat çekti. İşte Zara'nın formda kalma sırları...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 12:10 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 12:10
9 kilo verdiren Zara diyeti; 48’lik şarkıcı kızı Dila’nın doğumundan sonra şakır şakır zayıflamış! ’Kabak çekirdeği yağı...’

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Zara sahne adıyla bilinen Neşe Zara Yılmaz, henüz yedi yaşında 'Neşecik' adıyla ilk albümünü yayınladığını, dokuz yaşında ilk kez sahneye çıktığını, 'Zara' adıyla yayınladığı ilk albümde ise 20 yaşında olduğunu söylemişti.

"YENİ NESLİ BAZEN ŞANSLI BAZEN DE ŞANSSIZ GÖRÜYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Bizim gibi 70'li, 80'li yıllarda doğanlar için bilgi çabuk ulaşılabilir hale geldi. Bilgi kirliliği de oldu. Ne doğru tam bilemedik, adaptasyon sorunu yaşadık. Her yeni doğan çocuk doğduğu çağa uyumlu bir şekilde dünyaya geliyor. Bunu kendi çocuğumda da görüyorum. Bence bu uyumu ve zamanı yakalayabilen, demlenebilen, doğru yaş alabilen, ayakta kalmaya devam ediyor. Bazen yeni doğan nesli çok şanslı görüyorum. Bazen de bu hız yüzünden şanssız olduklarını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MADDE MADDE AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından 9 kilo verdiğini açıklayan zara şu ifadelere yer verdi:

*D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum.

*Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz.

*Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız.

*Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini sağaltmasın diye. Daha iyi sindirim için..

*Güneş batınca birşey yememeye çalışıyorum.

*Spor haftanın 3 günü, yürüyüş mümkün olan her zamanda.

*En önemlisi de stress.. Bi kurtulun kafanızın içindeki seslerden, deniz, kum, güneş, kelebekler moduna geçin içinizde. İnanın çok farkediyor..

*Haklı değil mutlu olmayı seçiyorum.

*Sizi deli eden insanlara öfkelenmekten vazgeçin çünkü değişmiyorlar ve siz öfke merkezi olan karaciğerinizi yormuş oluyorsunuz sadece.

*Sevdiğiniz birşeyi yapın. Siz severseniz onu en güzel haliyle yaparsınız, o zaman da herkes sever. Eypio ile yaptığımız eser şu an listelerde gittikçe yükseliyor.

'No stress, yes vitamin.. E ben nasıl kilo vermeyeyim.'

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