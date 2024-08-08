6 yeni oyuncu katılıyor! Bahar dizisi için yayın tarihi ortaya çıktı! Bahar, Evren ve Çağla’nın yanına...

MF Yapım imzalı dizinin yeni sezon hazırlıkları son hızla devam ediyor. Ayça Üzüm ve ekibi tarafından kaleme alınan "Bahar" dizisi, Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğinde 20 Ağustos'tan sonra yeniden sete çıkacak. Yeni sezon için oyuncu görüşmeleri de devam ediyor.

YENİ KARAKTERLER VE HİKAYELER

Dizinin ikinci sezonuna altı yeni karakter katılacak. Peran Vakfı'na başhekim olarak dahil olacak Süreyya karakteri, sağ kolu ve asistanı Ergün ile birlikte diziye renk katacak. Ayrıca Devrim Kabacaoğlu'nun canlandırdığı Uğur'un babası Habip, Evren'in (Buğra Gülsoy) manevi oğlu Cem, Peran Vakfı'nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla'nın (Elit Andaç Çam) arkadaşı Zuhal da yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak.