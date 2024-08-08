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6 yeni oyuncu katılıyor! Bahar dizisi için yayın tarihi ortaya çıktı! Bahar, Evren ve Çağla'nın yanına...

Sevilen dizi Bahar, izleyicileri için sürprizlerle dolu yeni sezonunu hazırlıyor. Bu hafta ortaya çıkan kulis bilgilerine göre yeni sezon için 6 yeni oyuncunun diziye katılacak. Bu heyecan verici gelişmenin yanı sıra, Bahar dizisinin yayın tarihi de nihayet ortaya çıktı. Bahar, Evren ve Çağla'nın yanı sıra yeni karakterlerle zenginleşecek olan dizinin yeni sezonu için merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 23:15 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 23:15
6 yeni oyuncu katılıyor! Bahar dizisi için yayın tarihi ortaya çıktı! Bahar, Evren ve Çağla’nın yanına...

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Bahar dizisi, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Yapımcılar, yeni sezonun hazırlıklarını sürdürürken 6 yeni oyuncunun dizi kadrosuna katılacağı iddiaları büyük ilgi çekti.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

MF Yapım imzalı dizinin yeni sezon hazırlıkları son hızla devam ediyor. Ayça Üzüm ve ekibi tarafından kaleme alınan "Bahar" dizisi, Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğinde 20 Ağustos'tan sonra yeniden sete çıkacak. Yeni sezon için oyuncu görüşmeleri de devam ediyor.

YENİ KARAKTERLER VE HİKAYELER

Dizinin ikinci sezonuna altı yeni karakter katılacak. Peran Vakfı'na başhekim olarak dahil olacak Süreyya karakteri, sağ kolu ve asistanı Ergün ile birlikte diziye renk katacak. Ayrıca Devrim Kabacaoğlu'nun canlandırdığı Uğur'un babası Habip, Evren'in (Buğra Gülsoy) manevi oğlu Cem, Peran Vakfı'nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla'nın (Elit Andaç Çam) arkadaşı Zuhal da yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak.

"Bahar" dizisi, yeni sezonunda da izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni karakterlerin ve hikayelerin katılmasıyla birlikte heyecan dolu anlar yaşanacak. 17 Eylül'de ekranlarda olacak olan "Bahar" dizisinin ikinci sezonunu kaçırmamak için takviminize not etmeyi unutmayın.

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