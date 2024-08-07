Yasemin Kay Allen’in bikini altı ’eyvah’ dedirtti! 35’ik oyıuncu o pozuyla yürekleri ağıza getirdi! FBI ajanı eski sevgilisinden sonra...

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Son dönemde eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla gündem olan Yasemin Kay Allen, sessiz sedasız ayrıldıkları haberiyle şaşırttı. İstanbul'a döndükten sonra ayrılma kararı alan çiftin bu kararı, yakın çevrelerinde büyük şaşkınlık yarattı. Allen, pembe bikinisiyle sosyal medyada paylaştığı tatil fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

PAYLAŞIMIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI Yasemin Kay Allen, 4 Ağustos Pazar günü pembe bikinisiyle plajda çektiği fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak bikinisinin altını fazla indiren güzel oyuncu, takipçilerini şaşırttı ve bazıları bu durumu eleştirdi. Fotoğraflarında rahat ve doğal bir tatil anı sergileyen Allen, sosyal medya kullanıcıları tarafından hem beğeni hem de eleştiri aldı.