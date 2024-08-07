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Yasemin Kay Allen'in bikini altı 'eyvah' dedirtti! 35'ik oyıuncu o pozuyla yürekleri ağıza getirdi! FBI ajanı eski sevgilisinden sonra...

İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Kay Allen, tek başına çıktığı tatilden pembe bikinisiyle paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada olay yarattı. Cesur pozlarıyla beğeni toplayan Allen, bikinisinin altını fazla indirince kısa süreli bir talihsizlik yaşadı ve az kalsın genital bölgesinin gözükmesine neden oluyordu.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 20:00 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 20:00
Yasemin Kay Allen’in bikini altı ’eyvah’ dedirtti! 35’ik oyıuncu o pozuyla yürekleri ağıza getirdi! FBI ajanı eski sevgilisinden sonra...

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Son dönemde eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla gündem olan Yasemin Kay Allen, sessiz sedasız ayrıldıkları haberiyle şaşırttı. İstanbul'a döndükten sonra ayrılma kararı alan çiftin bu kararı, yakın çevrelerinde büyük şaşkınlık yarattı. Allen, pembe bikinisiyle sosyal medyada paylaştığı tatil fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

PAYLAŞIMIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Yasemin Kay Allen, 4 Ağustos Pazar günü pembe bikinisiyle plajda çektiği fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak bikinisinin altını fazla indiren güzel oyuncu, takipçilerini şaşırttı ve bazıları bu durumu eleştirdi. Fotoğraflarında rahat ve doğal bir tatil anı sergileyen Allen, sosyal medya kullanıcıları tarafından hem beğeni hem de eleştiri aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yasemin Kay Allen'ın bikinili paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Allen'ın cesur pozunu övgüyle karşılarken, bazıları ise sınırları zorladığını düşündü. Allen'ın, pembe bikinisiyle verdiği pozlar, magazin sayfalarında ve sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

SEVGİLİSİNDEN AYRILIP TATİLE GİTTİ

Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'nın ayrılık haberi, magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Aşklarını atış poligonunda duyuran çift, İstanbul'a döndükten sonra sessiz sedasız yollarını ayırma kararı aldı. İkilinin ayrılık nedeni merak konusu olurken, bu karar çevreleri tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

İşte o foroğraf...İşte o foroğraf...

TEK BAŞINA TATİLDE

Ayrılık sonrası tek başına tatile çıkan Allen, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak moral bulmaya çalışıyor. Güzel oyuncunun, Erdal Kaya ile yaşadığı ayrılığın ardından nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

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