Esra Bilgiç'in partneri belli oluyor! EDHO'nun yıldız ismiydi! "Bu ikili ortalığı yakıp geçer..."

Televizyon dünyasında bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşandı! Güzel oyuncu Esra Bilgiç 'in yeni dizisinde partneri, EDHO'nun sevilen ismi oldu. İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği bu projede, iki başarılı oyuncu ekranlarda harikalar yaratacak.

Tay Yapım'ın Kanal D için hazırladığı "Alboraların Sert Kışı" dizisi, yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday. Lübnan yapımı "Al Hayba"nın yerli uyarlaması olan bu dizi, güçlü kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Kerem Çatay ve Lale Eren'in kurduğu Tay Yapım'ın imzasını taşıyan dizinin başrol kadın karakteri Alya için Esra Bilgiç'in imza aşamasında olduğu öğrenildi. Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin senaryosu ise Gülizar Irmak'a ait.