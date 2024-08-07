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Esra Bilgiç'in partneri belli oluyor! EDHO'nun yıldız ismiydi! "Bu ikili ortalığı yakıp geçer..."

Esra Bilgiç'in yeni partneri belli oldu! "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin yıldız ismiyle birlikte ekranlara dönmeye hazırlanan Bilgiç, hayranlarını heyecanlandırdı. Bu güçlü ikili, televizyon dünyasında fırtınalar estirecek gibi görünüyor. Esra Bilgiç ve EDHO'nun sevilen oyuncusu, yeni projeleriyle ortalığı kasıp kavurmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 22:43 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 22:44
Esra Bilgiç’in partneri belli oluyor! EDHO’nun yıldız ismiydi! Bu ikili ortalığı yakıp geçer...

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Televizyon dünyasında bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşandı! Güzel oyuncu Esra Bilgiç'in yeni dizisinde partneri, EDHO'nun sevilen ismi oldu. İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği bu projede, iki başarılı oyuncu ekranlarda harikalar yaratacak.

Tay Yapım'ın Kanal D için hazırladığı "Alboraların Sert Kışı" dizisi, yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday. Lübnan yapımı "Al Hayba"nın yerli uyarlaması olan bu dizi, güçlü kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Kerem Çatay ve Lale Eren'in kurduğu Tay Yapım'ın imzasını taşıyan dizinin başrol kadın karakteri Alya için Esra Bilgiç'in imza aşamasında olduğu öğrenildi. Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin senaryosu ise Gülizar Irmak'a ait.

Konusu Nedir?

Dizinin hikayesi yıllarca Kanada'da yaşayan Alya'nın, eşi Cihan'ın ölümü üzerine oğluyla birlikte Mardin'e gelmesiyle başlıyor. Eşinin vasiyetini yerine getirmek isteyen Alya, kendini beklenmedik bir aile kaosunun içinde buluyor. Dram ve gerilim yüklü bu hikaye, izleyicileri ekran başına kilitlemeye aday.

Başrol Erkek Oyuncu Kim Olacak?

Dizinin başrol erkek oyuncusunun kim olacağı uzun süredir merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde kulislerden sızan bilgilere göre, Boran'ın kardeşi Cihan rolü için Ozan Akbaba ile görüşmeler sürüyor. Akbaba, son olarak tabii için yazdığı ve Ozan Uzunoğlu'nun yönettiği "Çırak" adlı 10 bölümlük diziyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Oyuncu kadrosunu duyan diziseverler ise kendi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili "Bu ikili ortalığı yakıp geçer" ve "Çok yakışırlar" gibi yorumlarda bulundu.

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