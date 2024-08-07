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41 yaşındaki Bergüzar Korel'in güzellik sırrı ne? Her sabah 1 bardak suyun içine bir tutam atıyor! 'Kim der 3 çocuk annesi'

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, ışıltılı güzelliğinin sırlarını hayranlarıyla paylaştı. Sosyal medyada sıkça 'Cildine ne yaptın?' sorusuyla karşılaşan Korel, bu sefer tüm detaylarıyla güzellik rutinini anlattı. Korel'in güzelliğinin temelinde sadelik ve doğallık yatıyor. Karmaşık bakımlar yerine, doğal içerikli ürünleri tercih ettiğini belirten başarılı oyuncu, sağlıklı yaşam tavsiyelerini de eksik etmiyor.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 14:23 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 14:23
41 yaşındaki Bergüzar Korel’in güzellik sırrı ne? Her sabah 1 bardak suyun içine bir tutam atıyor! ’Kim der 3 çocuk annesi’

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Yıllara meydan okuyan güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla göz kamaştıran Bergüzar Korel, sağlıklı yaşam sırlarını da hayranlarıyla paylaşıyor. Korel'in güne zinde ve enerjik başlamasının sırrı ise oldukça basit ve ulaşılabilir: Ilık suyun içine bir tutam tarçın!

Bergüzar Korel, gün boyunca da özel olarak hazırlanan bitkisel çaylarını eksik etmiyor.

Sabahları ılık suyun içine tarçın atarak güne start veren ünlü oyuncu, ilerleyen saatler de özel olarak hazırlanan bitkisel çaylarını içiyor.

Formunu korumak için günlük düzenli olarak 1,5 litre su tüketmeyi ihmal etmeyen güzel oyuncu, beslenmesine de oldukça özen gösteriyor. Öyle ki, Bergüzar Korel'in sofrasındaki sebze ve meyveler genellikle köylerden gelen doğal ürünlerden oluşuyor.

Protein alımına da dikkat eden Korel, dengeyi sağlamak için karbonhidrattan da vazgeçmiyor. Ancak Bergüzar Korel, karbonhidrat ihtiyacını beyaz ekmek gibi rafine ürünler yerine haşlanmış pilav gibi daha sağlıklı seçeneklerle karşılıyor.

CİLDİ NASIL BU KADAR PÜRÜZSÜZ?

Ünlü oyuncu, cildini sadece su ve sabunla yıkadığını, sonrasında ise nemlendirici krem kullandığını belirterek detaylı bakımlar için vaktinin olmadığını ifade etti.

Korel'in bu paylaşımı, "Doğallık her zaman en güzeli" diyen takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Doğal Sabunun Cilde Faydaları

Doğal sabunlar, geleneksel sabunlara göre daha nazik ve cilt dostu içeriklere sahip olmaları nedeniyle son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Peki, doğal sabun kullanmanın cilde faydaları nelerdir?

1. Nazik Temizlik: Doğal sabunlar, cildin doğal yağ dengesini bozmadan nazikçe temizler. Geleneksel sabunlarda bulunan sert kimyasallar cildi kurutup tahriş edebilirken, doğal sabunlar cildin nem bariyerini korur.

2. Besleyici İçerikler: Doğal sabunlar, bitkisel yağlar, shea yağı, kakao yağı gibi besleyici ve nemlendirici içeriklerle doludur. Bu içerikler cildi derinlemesine besler, yumuşatır ve elastikliğini artırır.

3. Cilt Sorunlarına İyi Gelir: Doğal sabunlar, içerdikleri bitkisel özler sayesinde akne, egzama, rosacea gibi cilt sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. Örneğin çay ağacı yağı içeren sabunlar antiseptik özelliğiyle akne oluşumunu engellerken, yulaf ezmesi içeren sabunlar cildi yatıştırır ve kaşıntıyı azaltır.

4. Kimyasal İçermez: Doğal sabunlar, paraben, sülfat, sentetik koku ve renklendirici gibi zararlı kimyasallar içermez. Bu sayede ciltte alerjik reaksiyonlara, tahrişe ve kuruluğa neden olmaz.

5. Çevre Dostu: Doğal sabunlar, biyolojik olarak parçalanabilir içeriklerden üretilir ve çevreye zarar vermez. Aynı zamanda hayvanlar üzerinde test edilmezler.

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