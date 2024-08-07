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16 bölümdür ekranlardaydı! Bahar dizisiyle ilgili yeni karar duyuruldu

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin izleyicilerini heyecanlandıran haber nihayet geldi. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizi, ilk sezonun finalinde büyük bir merak yaratmıştı. 16 bölüm boyunca ekranlarda kalan dizinin yeni sezonuyla ilgili belirsizlik sona erdi. Bahar dizisiyle ilgili beklenen karar nihayet verildi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 09:06 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 09:07
16 bölümdür ekranlardaydı! Bahar dizisiyle ilgili yeni karar duyuruldu

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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisinin yeni sezonuyla ilgili beklenen haber sonunda duyuruldu. İlk sezonun finalinde yaşanan olaylarla izleyicileri büyük bir merak içinde bırakan ve 16 bölüm boyunca büyük ilgi gören dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

İKİNCİ SEZON İÇİN KARAR ALINDI

Bahar dizisi yeni sezonu için geri sayımı başlattı. Toplamda 16 bölüm süren ilk sezondan sonra dizinin devam edip etmeyeceği büyük bir merak konusuydu.

Uzun süredir beklenen haber nihayet geldi. Bahar dizisi ikinci sezon için resmi onayını aldı.

İlk sezonda yaz tatiline giren oyuncu kadrosu ve yapım ekibi, izleyicilerin merakla beklediği yeni bölümler için Ağustos sonunda sete geri dönüyor.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bahar'ın yeni sezonu Eylül ortasında televizyon ekranlarındaki yerini alacak. Yeni sezonun hikayesi ve karakterlerin devam eden maceraları, izleyicisiyle buluşacak.

HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?

Bahar, Güney Kore yapımı "Doctor Cha" (Dr. Cha) adlı diziden Türk izleyicileri için uyarlandı. Dijital platformlarda da yer alan bu dizi, ilk sezonuyla uluslararası alanda da ilgi çekmeyi başarmıştı.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Dizinin merkezinde yer alan Bahar, ailesine sarsılmaz bir bağlılık gösteren ancak beklenmedik bir hastalık teşhisi ile hayatı altüst olan bir kadın.

Hastalığı, Bahar'ı kendisi ve çevresindekilerle olan ilişkilerini derinlemesine sorgulamaya itiyor.

Eşi Timur ve aile içi dinamiklerdeki değişimler ise dizinin dram boyutunu daha da güçlendiriyor. Yeni sezonda bu hikayeler daha da derinleşecek ve izleyicileri daha fazla etkileyecek.

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