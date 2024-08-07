16 bölümdür ekranlardaydı! Bahar dizisiyle ilgili yeni karar duyuruldu

İlk sezonda yaz tatiline giren oyuncu kadrosu ve yapım ekibi, izleyicilerin merakla beklediği yeni bölümler için Ağustos sonunda sete geri dönüyor.
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bahar'ın yeni sezonu Eylül ortasında televizyon ekranlarındaki yerini alacak. Yeni sezonun hikayesi ve karakterlerin devam eden maceraları, izleyicisiyle buluşacak.
HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?
Bahar, Güney Kore yapımı "Doctor Cha" (Dr. Cha) adlı diziden Türk izleyicileri için uyarlandı. Dijital platformlarda da yer alan bu dizi, ilk sezonuyla uluslararası alanda da ilgi çekmeyi başarmıştı.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Dizinin merkezinde yer alan Bahar, ailesine sarsılmaz bir bağlılık gösteren ancak beklenmedik bir hastalık teşhisi ile hayatı altüst olan bir kadın.
Hastalığı, Bahar'ı kendisi ve çevresindekilerle olan ilişkilerini derinlemesine sorgulamaya itiyor.