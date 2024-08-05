Yeşilçam’ın efsanevi ’kötü kadın’ı başrolde! Kızılcık Şerbeti Pembe’nin kabusu olacak; Görkem’in yerine...

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Ekranların kaos dolu dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezon hazırlıklarına bomba gibi bir transferle devam ediyor. Dedikodulara göre usta oyuncu Güler Ökten, dizinin kadrosuna katılmaya hazırlanıyor. Üstelik Ökten'in canlandıracağı karakter, Yeşilçam'ın efsanevi "kötü kadın" rollerinden esinlenilerek özel olarak yaratılacak.

Bu haber, özellikle Ökten'in daha önce Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği, Fikret'i hayatından bezdiren kaynana rolünü hatırlayan hayranlarını heyecanlandırdı. Acaba Ökten, Kızılcık Şerbeti'nde de benzer bir karakterle izleyici karşısına mı çıkacak? Güler Ökten Anneannenin gelişiyle Kızılcık Şerbeti'nde taşların yerinden oynayacağı kesin. Peki, en çok konuşulan senaryolar neler? İşte Kızılcık Şerbeti hayranlarını heyecanlandıran olası senaryolar: Görkem'in Kurtarıcısı, Pembe'nin Kabusu: Bazı hayranlar, anneannenin Görkem'in yaşadığı talihsiz olayda Fatih ve Pembe'yi suçlayacağını ve torununun velayetini almak için harekete geçeceğini düşünüyor. Bu da Pembe ile arasında büyük bir mücadelenin başlaması anlamına gelebilir.