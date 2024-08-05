Filozof Atakan’ın son hali ortaya çıktı! 5 ayda 250 kitap bitirmişti...

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Yıllar önce, kitapçılarda yaptığı röportajlarla ülke gündemine oturan ve o dönem henüz 10 yaşında olan Atakan Kayalar, felsefeye olan merakı ve etkileyici konuşma üslubuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yaşına rağmen derin felsefi bilgisi ve olgun düşünceleriyle tanınan Filozof Atakan, o dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Atakan'ın bu beklenmedik popülaritesi, kısa sürede hem medyanın hem de halkın ilgisini çekti. Okuduğu kitaplar ve sahip olduğu bilgi birikimiyle şaşırtan Atakan, televizyon programlarına katıldı, röportajlar verdi ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi edindi. Ancak, bir süre sonra medyanın gündeminden çekildi ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.