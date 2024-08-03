1.5 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İşte Yalı Çapkını’nda aylarca fark edilmeyen hata

Ancak bu duygusal anlar, arka planda kırmızı kıyafetli ve kafasında kulaklık olan bir set görevlisinin fark edilmesiyle bambaşka bir hal aldı.

İşte kameraya yansıyan o görüntüler... Görevlinin fark edildiğini anlaması ve çabucak normal bir yolcu gibi davranmaya çalışması sosyal medyada espri konusu oldu.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI? Sezonun final bölümünde ise, Pelin'in Seyran'a hastalığı hakkında bildiklerini açıklamasıyla başlayan şaşkınlık dalgası, ikilinin arasında yeni bir yardımlaşma köprüsü kurulmasına neden oldu.

Ferit, zorlu yollar ve tehlikelerle dolu hayatında sevdiklerini koruyabilmek adına daha güçlü olmaya karar verirken Kont Ziya'nın tavsiyeleri ve yönlendirmeleri ile bambaşka bir insan haline gelmeye başladı.

İzleyiciler yeni sezonu bekliyor. Seyran'ın bu değişime tepkisi ve Halis Ağa'ya durumu bildirmesi, Kont Ziya ile Halis Ağa'yı karşı karşıya getirdi ve sezonun finalini daha da dramatik bir hale getirdi.