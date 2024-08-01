69’luk Gülşen Bubikoğlu’nun güzellik sırrı ne? Yeşilçam’ın yıldız ismi her gün o yöntemi kullanıyor! Canan Karatay’ın önerisi...

Yeşilçam sinemasının unutulmaz yüzlerinden Gülşen Bubikoğlu, 69 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan güzelliğiyle hala adından söz ettiriyor. "Ah Nerede", "Yaban" ve "Ayrı Dünyalar" gibi Türk sinemasının mihenk taşı yapımlarında canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu, güzelliğinin sırrını sonunda açıkladı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını selamlayan Bubikoğlu'nun pürüzsüz cildi ve fit görüntüsü dikkatlerden kaçmıyor.
Peki, Yeşilçam'ın bu efsane ismi gençliğini ve güzelliğini korumak için ne yapıyor? İşte Bubikoğlu'nun gençlik iksiri:
Doğallık ve Bitkisel Bakım: Bubikoğlu, cilt bakım rutininde doğallıktan yana. Kimyasal içerikli ürünlerden uzak durarak cildini bitkisel yağlar ve doğal maskelerle besliyor. Bu sayede cildinin canlılığını ve tazeliğini koruyor.