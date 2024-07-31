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Kızılcık Şerbeti için beklenilen karar verildi! 66 bölümdür yayındaydı

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 67. bölümüyle geri sayıma başladı. Merakla beklenen yeni sezon öncesi kulislerde de hareketlilik başladı. İddialı bir dönüşe hazırlanan dizide, önemli değişiklikler ve yeni karakterlerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti ailesine üç yeni isim de katıldı. Yeni oyuncuların canlandıracağı karakterlerin hikayeye nasıl dahil olacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 14:49 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 14:49
Kızılcık Şerbeti için beklenilen karar verildi! 66 bölümdür yayındaydı

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Yaz aylarının sonuna yaklaşırken, televizyon dünyasında da yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte yeni sezonda ekranlara damga vuracak yapımlardan gelen son haberler...

Kızılcık Şerbeti'ne Üç Yeni Oyuncu!

Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda da fırtına gibi esmeye hazırlanıyor. Sezon finaliyle izleyicileri şoktan şoka sokan dizi, yeni sezonda da sürprizlerle dolu bir hikaye ve oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç'in kadroya dahil olduğu duyurulmuştu.

Şimdi ise Kızılcık Şerbeti'nden bir transfer haberi daha geldi. Son olarak Camdaki Kız dizisinde izlediğimiz başarılı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti kadrosuna katıldı. Çelik, dizide Kıvılcım için Cemal karakterine hayat verecek.

Yeni sezonda Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Taşaner gibi isimlerle kadroya sahip olan dizinin, yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Yeni oyuncuların hikayeye nasıl bir yön vereceği, karakterlerin ilişkilerinde nasıl değişimler yaşanacağı ise büyük bir merak konusu.

Kara Dut'a Sürpriz Bir İsim Daha! Kızılcık Şerbeti'nden Transfer Oldu

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Aslı İnandık, Onur Gürçay ve Naz Elmas gibi başarılı isimlerle paylaşan Burak Dakak'ın partneri de sonunda belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisindeki Çimen karakteriyle hafızalara kazınan yetenekli oyuncu Selin Türkmen, Kara Dut'ta Burak Dakak ile başrolü paylaşacak. Türkmen, dizide Zuhal karakterinin kız kardeşi Aslı'yı canlandıracak.

BEKLENEN KARAR

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, yeni sezon tarihiyle de merak uyandırıyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, dizinin 15 Eylül gibi, geçen seneki tarihine yakın bir zamanda sevenleriyle buluşması bekleniyor.

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