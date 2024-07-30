Kızılcık Şerbeti’ni tarumar edecek veda; 8 oyuncu yeni projeye imza attı!

Final bölümü, yeni sezon için merak uyandıran pek çok gelişmeye sahne olurken, en çok konuşulan sahne hiç şüphesiz Ömer ve Görkem arasında yaşananlardı. Beklenmedik bir anda karşı karşıya gelen Ömer ve Görkem sahnesi, sosyal medyayı salladı.