Kızıl Goncalar’ın Meryem’i yeni projede! Özgü Namal bomba gibi dönüyor

Bu süreçte ünlü bir temizlik markasıyla büyük bir reklam kampanyası için anlaşma yapan oyuncu, önümüzdeki günlerde reklam çekimi için kamera karşısına geçecek. İzleyicilerini şaşırtmaya hazırlanan Namal, yeni projeleriyle adından sıkça söz ettireceğe benziyor.