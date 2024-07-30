Kızıl Goncalar’ın Meryem’i yeni projede! Özgü Namal bomba gibi dönüyor

"Kızıl Goncalar" dizisinde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Özgü Namal, sezon finalinin ardından Almanya'ya uçtu. Ünlü oyuncu, Berlin'de çekilen iddialı bir sinema filminde rol aldıktan sonra, şimdi de dev bir reklam kampanyasıyla izleyicileri şaşırtmaya hazırlanıyor.
Son günlerde çıkan dedikodulara göre Özgü Namal, geçtiğimiz sezon 9 yıllık aranın ardından muhteşem bir dönüş yaparak başrolünü oynadığı Gold Film imzalı "Kızıl Goncalar" dizisindeki etkili performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.
Başarılı oyuncu, sezon finali sonrasında Almanya'ya giderek, Oscar'da Almanya'yı temsil eden dünyaca ünlü yönetmen İlker Çatak'ın Berlin'de çektiği "Sarı Zarflar" filminde de başrolü üstlendi.