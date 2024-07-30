SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

8 oyuncu yeni projeye imza attı! Kızılcık Şerbeti'ni tarumar edecek veda

Toplamda 8 oyuncunun ayrılmasıyla Kızılcık Şerbeti'nde adeta yaprak dökümü yaşandı. Bu ayrılıkların ardından yeni sezonda hikayenin nasıl şekilleneceği ve yeni karakterlerin diziye nasıl bir renk katacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda bizleri neler bekliyor? İşte merak edilen sorular ve heyecanla beklenen yeni sezon gelişmeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 14:33 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 14:33
8 oyuncu yeni projeye imza attı! Kızılcık Şerbeti’ni tarumar edecek veda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Final bölümü, yeni sezon için merak uyandıran pek çok gelişmeye sahne olurken, en çok konuşulan sahne hiç şüphesiz Ömer ve Görkem arasında yaşananlardı. Beklenmedik bir anda karşı karşıya gelen Ömer ve Görkem sahnesi, sosyal medyayı salladı.

APO'YA YENİ PROJE TEKLİFİ

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah karakteriyle hafızalara kazındı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Taylan'a şimdiden yeni bir proje teklifi geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, arabesk müziğin unutulmaz ismi Esengül'ün hayatını konu alan yeni film için Ahmet Mümtaz Taylan'a teklif götürüldü. "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" adını taşıyacak filmin senaryosu, Bergen'in hayatını anlatan filmde de görev alan usta isim tarafından kaleme alınıyor.

Filmde, Esengül'ün hayatında önemli bir yere sahip olan Adnan Şenses karakterini canlandırması için teklif götürülen Taylan'ın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Öte yandan, Esengül'ün kız kardeşi Sezen karakterini ise usta oyuncu Hümeyra'nın canlandırması bekleniyor.

3 YENİ OYUNCU KATILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç'in ardından diziye bir yeni isim daha katıldı: Fırat Çelik. Çelik, dizide Kıvılcım'ın hayatına girecek olan Cemal karakterini canlandıracak.

ÇİMEN'İN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Öte yandan Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakteriyle hafızalara kazınan Selin Türkmen, yeni sezonda Kara Dut dizisiyle ekranlara dönecek. Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan ve Burak Dakak gibi isimlerin paylaştığı dizide Türkmen, Zuhal karakterinin kız kardeşi Aslı'yı canlandıracak.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimlerinin Ağustos sonunda başlaması planlanıyor. Dizinin yeni bölümleri şimdiden merakla bekleniyor.

8 İSİM KADRODAN AYRILDI

Kızılcık Şerbeti, yeni sezona bomba gibi bir kadro değişikliği ile hazırlanıyor. Ancak bu değişiklikler, diziye yeni katılan isimlerden ziyade, veda edenlerin sayısının fazlalığı ile dikkat çekiyor.

Sezon finaliyle birlikte diziden tam 8 isim ayrıldı. Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı karakterler, hikayeye veda eden isimler arasında yer alıyor.

Bu isimlere ek olarak, daha önce Settar Tanrıöğen, Kayra Şenocak, Gizem Yanık ve Ömer'in avukatı Oral Özer gibi karakterler de diziye veda etmişti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara - Şam normalleşmesine CHP sabotajı mı? İlhan Uzgel Arap basınına Türkiye’yi şikayet etti: Askerlerimizi Irak’tan çekeceğiz vaadi
Kenan Işık’a son görev... Atatürk Kültür Merkezi’nde tören! Sanat camiasından vefasızlık: Çoğu yazlıklarında rahatlarını bozmak istememişlerdir
Türk Telekom
Nüfusta korkutan senaryo: TÜİK 2100’ü açıkladı! Başkan Erdoğan’ın o uyarısı…
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Paris Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazandı! Atıcılık tarihimizde bir ilk
Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Orta sahaya kule geliyor
Başkan Erdoğan’ın davetine icabet etmeyen Abbas Türkiye’ye geliyor! Mektup ortaya çıktı! Tarih belli oldu mu?
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için sahada! Yeni transferler oynayacak mı? Mourinho Lugano maçının muhtemel 11’ini belirledi
Nicolas Maduro’nun zaferi Batı’da paniğe yol açtı! Muhalifler sokağa döküldü: Venezuela’dan darbe çağrısı yapan Latin Amerika ülkelerine rest
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı! Provokatörlere rağmen sokaklar artık güvenli! Kanunda hangi maddeler var?
Trump’a Google sansürü: ‘Donald Duck’ ile karartma ve arama yasağı… Biden’ın bağışçıları bakın kim çıktı! ABD’de seçime müdahale
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’özel’ darbe mesajı: Buna tiyatro diyen eksik akıllıdır
Bakan müjdeli haberi duyurdu: Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Singapur’dan Türkiye’ye doğru yola çıktı
Bella Hadid’ten Adidas çıkışı: Gururlu bir Filistinli kadınım! | Sinsi hamle sonrası boykot çağrıları
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! 600 milyon dolarlık kaynak onaylandı... Program güven veriyor finansman sürecek mesajı
SON DAKİKA