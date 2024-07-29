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Kenan Işık'ın çocukları var mı, isimleri ne? Kenan Işık'ın eşi Beril Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? Kenan Işık'ın son hali nasıldı?

10 yıldır komada olan Kenan Işık'tan acı haber geldi. Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti. Bu gelişmeler sonrası Kenan Işık'ın ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Kenan Işık'ın eşi Beril Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? Kenan Işık'ın çocukları var mı, isimleri ne? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 16:39 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 16:39
Kenan Işık’ın çocukları var mı, isimleri ne? Kenan Işık’ın eşi Beril Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? Kenan Işık’ın son hali nasıldı?

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Türk televizyonunun unutulmaz isimlerinden biri olan Kenan Işık, oyuncu, sunucu ve eski gazeteci olarak tanınmaktadır. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasıyla milyonların sevgisini kazanan Işık, uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.

Kenan Işık'tan acı haber geldi

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. 'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan efsane sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Işık, 10 yıldır bitkisel hayattaydı.

Evinde tedavisi devam eden Kenan Işık, hayatını kaybetti.

KENAN IŞIK'IN ÇOCUKLARI KİMDİR?

Kenan Işık'ın 1981 yılında hayatını birleştiği Beril Işık'tan Ahmet ve Mehmet adında iki oğlu bulunuyor.

Ahmet Işık hakkında net bir bilgi bulunmazken, oğlu Mehmet Işık bir zamanlar göz önünde bir isimdi.

2017 yılında Ali Sunal'ın sunuculuğunu yaptığı bir programa katılan Mehmet Işık, babasıyla olan benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

KENAN IŞIK'IN EŞİ BERİL IŞIK KİMDİR?

Beril Işık 1956 doğumlu ve Ağrı'lıdır.

KENAN IŞIK KİMDİR?

1947 yılı Malatya doğumlu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunuydu. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı.

Sanatçı, devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. Yeni Yüzyıl (1995-1998),Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 2010 anayasa değişikliği referandumu'nda 'Evet' oyu vereceğini açıklamıştır.

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, 10 yıl boyunca komada kaldı.

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