Arka Sokaklar’da büyük deprem; 18 senelik efsane ekranlara veda etti!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar , 18. sezonunda da ayrılık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak dizinin sevilen oyuncularından Oğuz Peçe , sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla ekipten ayrıldığını açıkladı.

Üç sezondur Emre karakterine hayat veren Peçe, yaptığı paylaşımda "Severek çalıştığım Arka Sokaklar serüveninin sonuna geldik. Baştan sona bana güvenen, destek olan herkese ve tüm izleyicimize sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.