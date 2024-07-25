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Survivor 2025 kadrosu için akıllara gelmeyecek isim! Şimdiden konuşulmaya başlandı! Meğer 2017 yılının...

Survivor izleyicisinin merakla beklediği yeni sezon yarışmacıları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Survivor 2025 kadrosunda yer alacak iki isim için söylentiler ortaya çıktı. Kulis bilgileri ve sosyal medya dedikodularından yola çıkarak Survivor 2025 kadrosu hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 17:20 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 17:26
Survivor 2025 kadrosu için akıllara gelmeyecek isim! Şimdiden konuşulmaya başlandı! Meğer 2017 yılının...

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2024 Survivor All Star sezonunun şampiyonu Ogeday Girişken oldu. Sezonun ardından, yeni sezon için dedikodular hız kesmeden devam ediyor. Survivor izleyicileri, sevdikleri ve destekledikleri yarışmacıları tekrar ekranlarda görmek istiyor ve bu nedenle yeni sezon yarışmacıları büyük bir önem taşıyor.

İDDİALARA GÖRE SURVİVOR 2025 KADROSUNDA OLACAK İKİ İSİM

Sosyal medya platformlarında dolaşan dedikodulara göre, Survivor 2025 kadrosunda yer alacak iki isim netleşti. Bu isimlerden biri Survivor 2020 yarışmacısı Burak Yurdugör, diğeri ise Survivor 2017 yarışmacısı Sabriye Şengül.

Sabriye ŞengülSabriye Şengül

1 milyon takişpçisi bulunan ve gündeme ait magazinsel bilgileri paylaşan bir Instagram hesabı yapılan paylaşıma göre, bu ikili büyük bir sürpriz yaşanmazsa yüzde yüz Survivor 2025 kadrosunda yer alacak.

Burak YurdugörBurak Yurdugör

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