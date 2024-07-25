Survivor 2025 kadrosu için akıllara gelmeyecek isim! Şimdiden konuşulmaya başlandı! Meğer 2017 yılının...

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2024 Survivor All Star sezonunun şampiyonu Ogeday Girişken oldu. Sezonun ardından, yeni sezon için dedikodular hız kesmeden devam ediyor. Survivor izleyicileri, sevdikleri ve destekledikleri yarışmacıları tekrar ekranlarda görmek istiyor ve bu nedenle yeni sezon yarışmacıları büyük bir önem taşıyor.

İDDİALARA GÖRE SURVİVOR 2025 KADROSUNDA OLACAK İKİ İSİM Sosyal medya platformlarında dolaşan dedikodulara göre, Survivor 2025 kadrosunda yer alacak iki isim netleşti. Bu isimlerden biri Survivor 2020 yarışmacısı Burak Yurdugör, diğeri ise Survivor 2017 yarışmacısı Sabriye Şengül.