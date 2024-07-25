Kızılcık Şerbeti’ne 3 yeni oyuncu katıldı! Görkem’in ölümü sonrası jet karar açıklandı

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Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen üçüncü sezonu, sezon finalinde izleyicileri şoke eden pek çok soruya yanıt getirmeye hazırlanıyor. Özellikle Görkem'in akıbeti, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açmıştı. Sezon finalinde iki katlı bir binanın camından düşen Görkem'in ölüp ölmediği merak konusu olmuş, hatta bazı izleyiciler genç oyuncunun diziden ayrıldığını iddia etmişti.

Görkem Yeni Sezonda Yer Alacak mı? Özge Özacar Açıkladı Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar, bir etkinlikte hayranının "Yeni sezonda olacak mısınız?" sorusuna "Tam gaz devam" cevabını vererek, Görkem'in hayranlarını rahatlattı. Bu cevap, Görkem'in üçüncü sezonda da yer alacağını doğruladı.