Kızılcık Şerbeti’ne 3 yeni oyuncu katıldı! Görkem’in ölümü sonrası jet karar açıklandı

Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen üçüncü sezonu, sezon finalinde izleyicileri şoke eden pek çok soruya yanıt getirmeye hazırlanıyor. Özellikle Görkem'in akıbeti, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açmıştı. Sezon finalinde iki katlı bir binanın camından düşen Görkem'in ölüp ölmediği merak konusu olmuş, hatta bazı izleyiciler genç oyuncunun diziden ayrıldığını iddia etmişti.
Görkem Yeni Sezonda Yer Alacak mı? Özge Özacar Açıkladı
Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar, bir etkinlikte hayranının "Yeni sezonda olacak mısınız?" sorusuna "Tam gaz devam" cevabını vererek, Görkem'in hayranlarını rahatlattı. Bu cevap, Görkem'in üçüncü sezonda da yer alacağını doğruladı.
Nursema'ya Yeni Partner Geliyor
Dizinin bir diğer merak konusu, Nursema karakterinin aşk hayatı. Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema, iki sezondur hem aile baskısı hem de talihsiz ilişkiler nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. İkinci sezonda Rüzgar karakteriyle yaşadığı tutkulu aşk, kültürel farklılıklar nedeniyle sona ermişti. Ancak, Nursema'nın yalnız kalmayacağı ve yeni sezonda da aşk hayatıyla gündemde olacağı konuşuluyor.