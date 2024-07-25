Kızılcık Şerbeti'inin Kıvılcım'ı göz yaşlarını tutamadı! Evrim Alasya o fotoğrafı gördüğü anda darmadağın oldu! "İzlerken ağlayacaktım..."

Ünlü oyuncu, program sırasında samimi itiraflarda bulunurken kardeşinin fotoğrafını görünce konuşmakta zorlandı ve gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu, program sırasında samimi itiraflarda bulunurken kardeşinin fotoğrafını görünce konuşmakta zorlandı ve gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar...
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya, Gain'de yayınlanan 'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programının konuğu oldu. Ünlü oyuncu program sırasında samimi itiraflarda bulunurken, bir anda kardeşinin fotoğrafını görünce konuşmakta zorlandı ve gözyaşlarını tutamadı.
"KONU AİLE OLUNCA..."
Evrim Alasya, "Bilmiyorum neden böyle oldum… O benim canım. Her anlamda yanında olmaya çalıştığım tek kardeşim. Aile çok önemli benim için. Daha ötesi yok. Konu aile olunca böyle duygulandım" dedi.
Programın sunucusu Senem Aydın ise ünlü ismin bu haline üzülerek, "Yakın dönemde bir şey mi yaşadın?" diye sordu. Evrim Alasya, "Yok hayır. Konu aile olunca böyle oldum" diyerek yanıt verdi.
Sosyal Medyada Yorum Yağmuru
Programdaki bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Evrim Alasya'ya, "Çok doğal kadın", "İzlerken ağlayacaktım" gibi yorumlar yapıldı.