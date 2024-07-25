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53'lük sunucu Seda Akgül'ü tek yöntemle fişek gibi eriten diyet! 6 ayda 25 kilo verdi; 'Her sabah 1 bardak...'

Perde arkasında sessiz sedasız bir dönüşüm yaşayan Seda Akgül, fazla kilolarından tamamen kurtulmuş ve bambaşka biri olarak ekranlara dönmeye hazırlanıyor! 6 ayda tam 25 kilo veren ünlü sunucu, herkesi şaşkına çevirdi. Peki Akgül'ü bu radikal kararı almaya iten neydi ve uyguladığı 'ekranlara dönüş' reçetesinde neler var? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 13:27 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 13:27
53’lük sunucu Seda Akgül’ü tek yöntemle fişek gibi eriten diyet! 6 ayda 25 kilo verdi; ’Her sabah 1 bardak...’

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Ekranların sevilen yüzü Seda Akgül, son aylarda geçirdiği gözle görülür değişimle herkesi kendine hayran bırakıyor. Fazla kilolarından kurtularak yepyeni bir görünüme kavuşan ünlü sunucu, tam 25 kilo vermeyi başardı! Peki, Akgül'ü bu inanılmaz değişime götüren mucize formül neydi?

Kilo verme yolculuğuna sağlıklı yaşamı benimseyerek adım atan Seda Akgül, başarısının sırrını disiplinli beslenme programı ve düzenli egzersizde saklı tutuyor. Akgül, 6 ay gibi kısa bir sürede elde ettiği bu etkileyici sonuçla, azim ve kararlılıkla hedeflerine ulaşabileceğimizi bir kez daha kanıtlıyor.

Seda Akgül'ün Gözdesi: Aç Karnına Sade Kahve

Ünlü sunucunun güne başlangıç ritüeli oldukça basit: Aç karnına sade kahve. Akgül, kahvenin metabolizmasını hızlandırdığına inanıyor ve bu alışkanlığını kilo verme sürecinde önemli bir etken olarak görüyor.

Kahvenin ardından güne enerjik bir başlangıç yapmak içinse tost Akgül'ün tercihi oluyor.

"Günde Sadece 2 Öğün": Seda Akgül'ün Beslenme Sırrı

Akgül, sağlıklı beslenmenin kilo verme yolculuğunun temel taşı olduğuna inanıyor. Bu nedenle, gün boyunca sadece 2 öğün besleniyor. Sabah kahvaltısının ardından akşam yemeğine kadar herhangi bir şey tüketmeyen Akgül, bu süreçte 5-5,5 saatlik bir aralıklı oruç uygulamış oluyor. Akşam yemeğinde ise mümkün olduğunca hafif ve sağlıklı yiyeceklere yönelen Akgül, bu sayede günlük kalori alımını kontrol altında tutuyor.

Vitamin Desteği ve Düzenli Egzersiz Şart!

Seda Akgül, sadece beslenmesine değil, aynı zamanda vitamin ve mineral alımına da özen gösteriyor.

Kilo verme sürecinde vücudunun ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini aldığından emin olmak için düzenli olarak vitamin takviyeleri kullanan Akgül, formunu korumak içinse günlük yürüyüşlerini ihmal etmiyor.

Herkes İçin Uygun Değil!

Seda Akgül, her ne kadar uyguladığı yöntemle gözle görülür bir başarı elde etse de, bu programın herkes için uygun olmayabileceğinin altını çiziyor. Her bireyin metabolizması ve sağlık durumu farklı olduğundan, herhangi bir diyet veya egzersiz programına başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışmak büyük önem taşıyor.

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