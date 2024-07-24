Masterchef Kıvanç Karadeniz ağzı açtı yumdu gözünü! Herkesi tek tek açık etti! "Haram olsun 5 para etmezsiniz..."

Karadeniz, paylaşımında ayrıca, "Yaptığım bütün destekler size haram olsun, ama arkamdan iftira atmaya devam ederseniz beni susturamayacaksınız" diyerek duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

"5 PARA ETMEZSİNİZ"

Ünlü yarışmacı, "Yarıştığım dönem arkadaşlarımdan bazılarına sesleniyorum; açtığım restorandan yaşadığım ilişkilere kadar arkamdan ahlaksızca şeyler söylemişsiniz. Bu yarışmaya 2 yıl hiçbir şey veremediniz, beş para etmezsiniz. Benim gibi şerefli insanı bile kıskandınız" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Kıvanç Karadeniz'in bu sert çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve takipçileri arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Karadeniz'in açıklamaları, MasterChef Türkiye izleyicileri arasında da büyük ilgi topladı.