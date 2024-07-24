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Kızıl Goncalar’ın 2. Sezon ilk bölüm yayın tarihi açıklandı! Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz bomba gibi dönüyor...

Gold Film’in başarılı oyuncuları Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı ve Mert Turak’ı bir araya getiren Kızıl Goncalar dizisinin 2. sezon tarihi ortaya çıktı. Geçen sezon her pazartesi 9-10 reyting bandında kalarak en çok izlenen dizi olmayı başaran Kızıl Goncalar, yeni sezona oldukça iddialı bir hikâyeyle dönüyor.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 19:55 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 19:55
Kızıl Goncalar’ın 2. Sezon ilk bölüm yayın tarihi açıklandı! Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz bomba gibi dönüyor...

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Geçtiğimiz sezon her pazartesi akşamı 9-10 reyting bandında kalarak en çok izlenen dizi olmayı başaran Kızıl Goncalar, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Gold Film'in başarılı oyuncuları Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı ve Mert Turak'ı bir araya getiren dizinin yeni sezon tarihi nihayet belli oldu.

Gold Film'in başarılı oyuncuları Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı ve Mert Turak'ı bir araya getiren Kızıl Goncalar dizisi, 30 Eylül Pazartesi akşamı 2. sezonuna başlıyor.

Geçen sezon her pazartesi 9-10 reyting bandında kalarak en çok izlenen dizi olmayı başaran Kızıl Goncalar, yeni sezona oldukça iddialı bir hikâyeyle dönüyor. Eylül ayında sete çıkacak olan dizi, en az iki bölüm stok yaparak hikâyeye kaldığı yerden devam edecek.

Kulis bilgilerine göre Şükrü Necati Şahin'in yazdığı ve Ömür Atay'ın yönettiği dizinin 30 Eylül'de yayınlanacak olan yeni sezon ilk bölümünde zaman atlaması yaşanacak.

Gelen ilk haberlere göre, ödüllü oyuncu Tolga Tekin dizide bomba gibi bir giriş yaparken, iki oyuncu ise diziden ayrılacak. Ayrıca diziye yeni bir kadın oyuncu dahil olacak. Meryem'in (Özgü Namal) hapishanede tanıştığı yeni arkadaşının karakteri ve bu rolü kimin canlandıracağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kızıl Goncalar'ın 2. sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin hayranları, yeni sezonun neler getireceğini sabırsızlıkla bekliyor. 30 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak ilk bölümü kaçırmayın!

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