Kızıl Goncalar’ın 2. Sezon ilk bölüm yayın tarihi açıklandı! Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz bomba gibi dönüyor...

Kulis bilgilerine göre Şükrü Necati Şahin'in yazdığı ve Ömür Atay'ın yönettiği dizinin 30 Eylül'de yayınlanacak olan yeni sezon ilk bölümünde zaman atlaması yaşanacak.

Gelen ilk haberlere göre, ödüllü oyuncu Tolga Tekin dizide bomba gibi bir giriş yaparken, iki oyuncu ise diziden ayrılacak. Ayrıca diziye yeni bir kadın oyuncu dahil olacak. Meryem'in (Özgü Namal) hapishanede tanıştığı yeni arkadaşının karakteri ve bu rolü kimin canlandıracağı önümüzdeki günlerde belli olacak.