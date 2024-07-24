Aslı Enver efsane bir diziyle dönüyor! Partneri ise çok konuşulacak! Sefirin Kızı ile beğeni toplamıştı...

Netflix, orijinal içerikleriyle dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor. Meriç Acemi tarafından yazılan ve güçlü bir senaryoya sahip olan "Kuşatma" dizisi, izleyicilere dramatik ve heyecan dolu bir hikaye sunmayı hedefliyor.
"Kuşatma" dizisinde Aslı Enver'in partneri olarak Engin Akyürek'e teklif götürüldüğü öğrenildi. Osman karakteri için teklif edilen Akyürek'in vereceği yanıt merakla bekleniyor.
Eğer Akyürek teklifi kabul ederse, iki yıl önce Aslı Enver'in annelik molası nedeniyle gerçekleşemeyen "Adım Farah" dizisindeki partnerlik, "Kuşatma" dizisinde gerçekleşmiş olacak.