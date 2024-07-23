SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti'nde 8 ayrılık tescillendi! Yeni sezonda o isimler olmayacak

Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle izleyicileri hem derinden sarstı hem de merakta bıraktı. Final bölümüyle birlikte Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı gibi dizinin sevilen yüzleri de Kızılcık Şerbeti'ne veda etti. Bu ayrılıklar, dizinin sadık izleyicileri arasında "Kızılcık Şerbeti yeni sezonda kimler kalacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Hikayenin merkezinde yer alan Kıvılcım ve Ömer arasındaki çalkantılı ilişki, Doğa'nın yaşadığı gelgitler ve Nursema karakterinin dramları yeni sezonda da devam edecek gibi görünüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 07:03 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 07:03
Kızılcık Şerbeti’nde 8 ayrılık tescillendi! Yeni sezonda o isimler olmayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle izleyicilerine veda ederken, yeni sezon için beklenti de doruğa çıktı. Özellikle finalde ortaya çıkan Ömer ve Görkem ilişkisi, herkesi şaşkına çevirdi ve sosyal medyada çeşitli teorilerin üretilmesine neden oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu Şoku: Ayrılık İddialarına Şaşkın!

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı, fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nden şaşırtıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Dizide Doğa karakterini canlandıran genç ve başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağı konuşuluyor.

İddiaların fitilini ateşleyen olay ise Türkoğlu'nun rol arkadaşları Serkan Tınmaz, Rahimcan Kapkap ve Emrah Altıntoprak ile Nişantaşı'nda bir mekanda bir araya gelmesi oldu. Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Türkoğlu, ayrılık iddialarına şaşkınlığını gizleyemedi. Hakkındaki haberlerden haberdar olmadığını belirten genç oyuncu, "Ne zaman çıktı o haber? Benim haberim yok. Beni gönderdilerse bilmiyorum ama devam ediyoruz. Haberleri de görmedim, şu an sizden duyuyorum. Herkes bir şey yazıyor." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu'nun bu açıklaması hayranlarını bir nebze olsun rahatlatsa da, Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle dizinin yeni sezonunda yaşanacaklar ve olası kadro değişiklikleri, bu iddiaları daha da alevlendiriyor. Bakalım yeni sezonda bizleri neler bekliyor?

Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonda Neler Olacak?

Sezon finalinde Ömer ve Görkem ilişkisi ile adeta bombayı patlatan Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda da şok gelişmelere gebe. Kıvılcım'ın Ömer'i affedip affetmeyeceği, Ömer'in "Ayrıydık seninle" bahanesinin işe yarayıp yaramayacağı merakla bekleniyor. Üstelik Kıvılcım'ın kuzeni Meri karakterinin hikayeye dahil olmasıyle işlerin daha da karışacağı aşikar. Hatta bazı iddialara göre Ömer, Meri'nin Kıvılcım'ın kuzeni olduğunu bilmeden bir ilişki yaşayabilir ve hatta evlenebilir!

Yeni Sezonda Kimler Yok, Kimler Var?

Kızılcık Şerbeti yeni sezona taze kanlarla girmeye hazırlanıyor. Kızıl Goncalar dizisindeki başarısıyla dikkat çeken Batuhan Yüzgüleç, dizide "Firaz" karakterine hayat verecek ve Nursema ile arasında geçecekler şimdiden merak konusu.

Dizinin yeni sezonunda heyecan dorukta olacak gibi görünüyor. Bakalım Kızılcık Şerbeti izleyicisini bir kez daha şaşkına çevirecek mi?

8 Ayrılık Tescillendi

Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı karakterler, sezon finaliyle birlikte diziye veda etti. Bu ayrılıklar, hikaye akışında önemli değişikliklere neden olacak gibi görünüyor.

Daha önce Settar Tanrıöğen, Kayra Şenocak, Gizem Yanık ve Ömer'in avukatı Oral Özer gibi karakterlerin de diziye veda etmesi, yeni sezonda dengelerin nasıl değişeceği konusunda merak uyandırıyor.

Toplamda 8 kişi bu sezon ayrılmış oldu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Yeni gemi 27 Temmuz’da yola çıkıyor
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde yer alan ’ötanazi’ ibaresi metinden çıkarıldı! 7 madde kabul edildi
Türk Telekom
Emekliler ve memurlar dikkat! Ocak’ta maaşlar ne kadar artacak? Zam tahmini geldi
TFF’den yeni kararlar! Süper Lig’deki yabancı oyuncu kuralı değişirken Milli Takım’dan sorumlu yönetici belli oldu
Emekliye zam farkı için takvim hazır! SGK tarihi duyurdu: 2.4 milyona ödeme yapılıyor | En az 2.846 TL
Mersin’de halay çekerken PKK sloganları atmışlardı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Adidas siyonist lobiye boyun eğdi! Skandal Bella Hadid kararı: Reklam filmden çıkardılar | Mide bulandıran açıklama
Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor
Son dakika haberleri... AFAD, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis haddini aştı! Türk milletine alçak tehdit: F-35’lerle bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz
Mama lobisinin medya ayağı sokak köpekleri için ayaklanma çağrısı yapıyor ipini koparan köpekler vatandaşa saldırıyor! | RTÜK Başkanı Şahin’den tepki
Yerli ve milli helikopter GÖKBEY, İngiltere semalarında! Dünyanın en prestijli etkinliğinde gururlandıran anlar
Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı
’Köpekperest’ provokasyonda FETÖ izi! Başrolde başıboş tetikçi Cevheri Güven: Mama lobisine taktik, küstah tehdit
SON DAKİKA