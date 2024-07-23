Kızılcık Şerbeti Ömer’in yerine geçecek; Kıvılcım’ın sevgilisi geliyor! Yeni başrol...

Ömer'in Görkem'le olan ilişkisi sonrası yaşanan deprem, yeni sezonda da tüm dengeleri alt üst edecek gibi görünüyor.

Kıvılcım İntikam Peşinde! İzleyicilerin büyük bir kısmı, Kıvılcım'ın bu ihaneti sineye çekmeyeceğini ve Ömer'den intikam almak için harekete geçeceği görüşünde. Ömer cephesinde ise "Ayrıydık seninle" savunmasının işe yarayıp yaramayacağı merak konusu.

Yeni Karakterler, Yeni Entrikalar! Kıvılcım'ın Şebnem Bozoklu'nun canlandıracağı kuzeni Meri'nin gelişi ise olayları daha da karıştıracak gibi duruyor. Bazı teorilere göre, Ömer'in Meri'nin gerçek kimliğini bilmeden ona aşık olabileceği ve Kızılcık Şerbeti evreninde aşk ve intikam dolu yeni bir dönemin başlayabileceği konuşuluyor.