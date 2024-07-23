Kadir Ezildi’ye nişan sonrası büyük nazar! Apar Topar hastaneye kaldırıldı! Ameliyat sonrası ilk görüntüleri...

Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile geçtiğimiz hafta görkemli bir nişan töreni gerçekleştirdi. Sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları, söz ve nişan bohçalarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan ünlü sunucu, özel hayatıyla dikkat çekti.