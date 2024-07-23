Kadir Ezildi’ye nişan sonrası büyük nazar! Apar Topar hastaneye kaldırıldı! Ameliyat sonrası ilk görüntüleri...

Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile geçtiğimiz hafta görkemli bir nişan töreni gerçekleştirdi. Sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları, söz ve nişan bohçalarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan ünlü sunucu, özel hayatıyla dikkat çekti.
Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile geçtiğimiz hafta görkemli bir nişan töreni gerçekleştirdi. Sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları, söz ve nişan bohçalarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan ünlü sunucu, özel hayatıyla dikkat çekti.
18 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı nişan sonrası sık sık gündeme gelen Kadir Ezildi, belindeki ağrılar nedeniyle geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı.
Yapılan kontroller sonucunda bel fıtığı teşhisi konulan Ezildi, acil bir operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası hastane odasında narkozun etkisi altındayken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Hastane odasında çekilen görüntülerde, narkozun etkisi altındaki Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in adını duyar duymaz "Özledim" diyerek sayıkladığı görüldü.
Bu duygusal anlar, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
Kadir Ezildi'nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, ünlü sunucunun kısa süre içinde sağlığına kavuşması bekleniyor.