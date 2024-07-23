32’lik Serenay Sarıkaya’nın gençlik sırrı ne? Haftada 3 gün 4 saat boyunca uyguluyormuş! ’15 yaşından beri...’

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Türk sinemasının ve ekranlarının sevilen yüzü Serenay Sarıkaya, güzelliği ve fit görünümüyle sıkça adından söz ettiriyor. Başarılı oyuncunun pürüzsüz cildi ve güzel fiziğinin sırrı ise sonunda ortaya çıktı.

SERENAY SARIKAYA'NIN SIRRI BUNDA GİZLİ Edinilen bilgilere göre Sarıkaya, selülit oluşumunu engellemek ve mevcut görünümü korumak için haftada üç gününü özel bir masaj seansına ayırıyor. Bir güzellik merkezinde gerçekleştirilen masaj, tam dört saat sürüyor ve tamamen elle uygulanıyor.