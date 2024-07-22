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Yalı Çapkını'nın Mert Ramazan Demir'i o projeyle geri dönüyor! Kadroyu duyanın nutku tutuldu! Meğer Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı da...

Başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı "Tamir Adam" filmi yarın sete çıkıyor. OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve ilk adı "Metruk Adam" olarak bilinen filmin adı son dakika kararıyla "Tamir Adam" olarak değiştirildi.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 22:09 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 22:11
Yalı Çapkını’nın Mert Ramazan Demir’i o projeyle geri dönüyor! Kadroyu duyanın nutku tutuldu! Meğer Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı da...

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Başarılı yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı'nın yöneteceği film, Murat Uyurkulak ile Deniz Madanoğlu'nun daha önce yazılan bir senaryo üzerinden yeniden kaleme aldıkları bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak. Filmin okuma provası bugün tamamlandı ve çekimlere başlanmak üzere hazır hale getirildi.

Başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir'in yeni projesi "Tamir Adam", yarın İstanbul'da çekimlere başlıyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu film, Murat Uyurkulak ile Deniz Madanoğlu'nun yeniden kaleme aldığı bir senaryoya sahip.

İlk adı "Metruk Adam" olarak bilinen film, son anda yapılan bir değişiklikle "Tamir Adam" olarak adlandırıldı.

KIZILCIK ŞERBBETİ'NİN O İSMİ DE VAR

Okuma provası bugün tamamlanan filmde, Demir'e usta oyuncu Ercan Kesal, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin genç yıldızı Rahimcan Kapkap ve "Kulüp" dizisindeki performansıyla dikkat çeken minik yıldız Ada Erma eşlik edecek.

Başarılı yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı'nın yöneteceği "Tamir Adam" filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek.

Çağrı Vila Lostuvalı'nın yönetmenliğinde çekilecek olan "Tamir Adam" filmi, İstanbul'un çeşitli mekanlarında hayat bulacak. Mert Ramazan Demir'in başrolünü üstlendiği projede, usta oyuncu Ercan Kesal, genç yetenek Rahimcan Kapkap ve minik yıldız Ada Erma gibi isimler yer alıyor. Senaryo, Murat Uyurkulak ve Deniz Madanoğlu tarafından yeniden yazıldı. Film ekibi, okuma provasını bugün tamamladı ve yarın sete çıkacak.

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