SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti'nde fırtınalar estirecek karar; Giray'ın rolü değişti! Meğer Görkem ve Nilay...

Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle izleyenleri adeta şoke etti! Dizinin sevilen karakteri Giray, hiç beklenmedik bir yüzle karşımıza çıktı ve "mükemmel erkek" imajı yerle bir oldu. Final sahnesiyle ilgili sosyal medyada yorumlar çığ gibi büyürken, herkes Giray'ın bu ani dönüşümünün nedenlerini sorguluyor. Peki, yeni sezonda neler olacak? Giray ile ilgili ortaya atılan teoriler neler? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 06:57 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 07:01
Kızılcık Şerbeti’nde fırtınalar estirecek karar; Giray’ın rolü değişti! Meğer Görkem ve Nilay...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle sinirleri altüst etti. Giray'ın beklenmedik hamlesi ve ortaya çıkan gizemli kadın, izleyicileri merakta bıraktı. Peki, finalde yaşananlar yeni sezon için bizlere neler söylüyor? İşte detaylar...

Giray'ın Şaşırtan Hamlesi: İzleyicilerin "mükemmel erkek" olarak gördüğü Giray'ın sezon finalindeki hareketi herkesi şok etti.

Özellikle "Doğa böyle bir şeye layık değil" yorumları sosyal medyayı salladı. Kim olduğu hala gizemini koruyan bir kadınla yakınlaşan Giray'ın bu tavrının ardındaki sebepler ise merak konusu. Acaba Giray, intikam peşinde mi yoksa her şeyin bir açıklaması mı var?

Gizemli Kadın Kim ve Amacı Ne?

İnternet aleminde dedikodular aldı başını gitti! Bazı iddialara göre gizemli kadın, Giray'ın annesi olabilir ve Ünallar ailesinden geçmişte yaşanan bir olay nedeniyle intikam almak istiyor.

Hatta Nilay'ın da bu olayda bir şekilde bağlantılı olabileceği konuşuluyor. Ancak tüm bunlar şimdilik birer teori. Yine de Feyza Civelek'in açıklamaları, Nilay karakterinin gelecek sezonlarda daha da ön plana çıkabileceğine işaret ediyor.

Yeni Sezonda Neler Olacak?

Kızılcık Şerbeti, yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Batuhan Yüzgüleç'in canlandıracağı Firaz karakteri, Nursema ve Doğa'nın hayatında önemli bir yere sahip olacak gibi görünüyor.

Ayrıca kadroya katılacak diğer yeni isimlerle birlikte hikaye daha da renklenecek.

Elbette ayrılıkların yaşandığı bir sezondan da çıktık. Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı karakterlerin hikayeleri sona erdi. Bakalım bu ayrılıklar dizinin seyrini nasıl etkileyecek?

Kısacası, Kızılcık Şerbeti sezon finali, izleyicilere birçok soru işareti bırakarak sona erdi. Yeni sezonda Giray'ın hamlesinin perde arkası, gizemli kadının kimliği ve amacı, yeni karakterlerin diziye etkisi gibi merak edilen konuların aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP, TİP ve DEM’in ’köpekperest’ provokasyonu süredursun Türkiye’nin prestiji tehlikede! ’Kuduz’ riski raporda... Turizme balta
Emekli zammı bu hafta tamam: 12.500 TL yasası Genel Kurul’da! Kime, ne kadar fark yatırılacak?
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini resmen duyurdu! Gözler Kamala Harris’e çevirildi! Listede kimler var? | Trump’tan ilk sözler...
Mahra Melin’in son sözleri ne oldu? Acılı aile Meclis’te yaşananları anlattı: Ölen çocukların köpek kadar değeri yok artık CHP’li değiliz
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Resmi açıklama geldi ve taraftarlar geri sayıma geçti...
Evlenenlere en az 75 bin TL: Çeyiz desteği arttı! Nasıl alınacak? Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?
İsrail bu kez doğrudan Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Şin Bet servis etti Israel Katz paylaştı! Dışişleri’nden sert tepki
Gözler Kamala Harris’e çevrildi! ABD’nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? Türk düşmanı mı?
Galatasaray’dan Guela Doue ve Wendel açıklaması!
Başkan Erdoğan’ın KKTC’de deniz üssü resti Atina’da paniğe yol açtı! Dendias bahane: Yunan basını Turkuvaz Medya’yı da hedef gösterdi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı geceye damga vurdu! Neredeyse tüm joker haklarını kullandı: Yeşilçam sorusunda fena gümledi!
Ünlü oyuncu Özge Özacar gönlünü iş insanı Oğuz Özmen’e kaptırdı! Sevgilisini öpücüklere boğdu
İstanbul Aydos Ormanı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı
Galatasaray’a transferde üst üste kötü haberler! Hepsinde sorun çıktı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı: Türkiye dostlarıyla dayanışma içinde olacak
SON DAKİKA